Como pedidos à Alexa levaram a Amazon a fazer série sobre Marília Mendonça

A série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco, que estreia nesta sexta-feira, 16, no Prime Video, começou com um dado de consumo. Ainda em 2018, o sertanejo já estava entre os ritmos mais pedidos à Alexa, a assistente de voz da Amazon, no Brasil. A informação chamou a atenção da empresa para um público grande e, segundo os próprios executivos, mal atendido. “O público sertanejo tem a reclamação de que o Sudeste não o retrata bem”, disse Joy Ernanny, executiva criativa da Amazon Studios, em uma conversa com jornalistas.

Veio daí o pedido da Amazon por uma biografia sertaneja. O produtor Nelson Foerster não teve dúvida sobre quem retratar. “Eu queria que a gente fosse para a maior”, contou sobre o interesse na vida de Marília Mendonça. O projeto saiu do papel após a morte da cantora, em 2021.

Depois de um almoço com a mãe de Marília, Ruth, desenvolveram a ideia de uma série de quatro episódios dirigida por Susanna Lira. Para dar conta do universo sertanejo, entrevistaram mais de cem pessoas no primeiro ano de pesquisa.

A aposta cresceu. A série é o primeiro fruto de um acordo que o Prime Video chama de seu maior investimento na memória de um artista brasileiro, e que inclui o filme de ficção Marília para 2027. O objetivo da empresa agora é fidelizar o público sertanejo. Para o próximo ano, já anunciaram uma série documental sobre Maiara e Maraísa, que vai mostrar o dia a dia da dupla, dirigida por João Wainer.

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