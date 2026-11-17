Um episódio registrado no Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola culminou na prisão de Gabriela de Chevalier, enteada de Lulu Santos, na manhã de segunda-feira, 16. A suspeita teria ido ao local em Santa Teresa para receber uma vacina e acabou sendo detida em flagrante sob a acusação de praticar injúria racial contra a equipe de atendimento do posto.

O que aconteceu durante o atendimento de vacinação?

De acordo com informações obtidas pela coluna GENTE, Chevalier esteve no centro municipal para se vacinar na manhã desta segunda-feira, 16. Após ser vacinada, a mulher teria retornado ao local bastante alterada. Nesse segundo momento, a investigada começou a proferir declarações de cunho racial e depreciativas direcionadas à cor da pele das servidoras que atuavam na unidade de atendimento de Santa Teresa.

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Quais declarações foram atribuídas à investigada?

Depoimentos colhidos de uma das vítimas e de testemunhas apontam que a suspeita atacou verbalmente as funcionárias do posto público. Chevalier teria afirmado no local a seguinte declaração: “Aquela vaca, lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta, 60% dos trabalhadores aqui são pretos”. As ofensas foram proferidas contra a equipe de vacinação enquanto a investigada permanecia no estabelecimento de saúde.

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De que forma o caso chegou à delegacia local?

Diante da conduta e das acusações apresentadas no local de vacinação, as autoridades efetuaram a prisão em flagrante da investigada. A suspeita foi conduzida à 7ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, para a formalização do registro. Os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima no centro municipal foram conclusivos para a autuação imediata realizada pelos policiais civis.

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