Como ocorreu o episódio que levou enteada de Lulu Santos à prisão
Relatos de testemunhas indicam que ofensas raciais contra funcionárias foram proferidas após o atendimento inicial na unidade de vacinação
Um episódio registrado no Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola culminou na prisão de Gabriela de Chevalier, enteada de Lulu Santos, na manhã de segunda-feira, 16. A suspeita teria ido ao local em Santa Teresa para receber uma vacina e acabou sendo detida em flagrante sob a acusação de praticar injúria racial contra a equipe de atendimento do posto.
O que aconteceu durante o atendimento de vacinação?
De acordo com informações obtidas pela coluna GENTE, Chevalier esteve no centro municipal para se vacinar na manhã desta segunda-feira, 16. Após ser vacinada, a mulher teria retornado ao local bastante alterada. Nesse segundo momento, a investigada começou a proferir declarações de cunho racial e depreciativas direcionadas à cor da pele das servidoras que atuavam na unidade de atendimento de Santa Teresa.
Quais declarações foram atribuídas à investigada?
Depoimentos colhidos de uma das vítimas e de testemunhas apontam que a suspeita atacou verbalmente as funcionárias do posto público. Chevalier teria afirmado no local a seguinte declaração: “Aquela vaca, lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta, 60% dos trabalhadores aqui são pretos”. As ofensas foram proferidas contra a equipe de vacinação enquanto a investigada permanecia no estabelecimento de saúde.
De que forma o caso chegou à delegacia local?
Diante da conduta e das acusações apresentadas no local de vacinação, as autoridades efetuaram a prisão em flagrante da investigada. A suspeita foi conduzida à 7ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, para a formalização do registro. Os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima no centro municipal foram conclusivos para a autuação imediata realizada pelos policiais civis.
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