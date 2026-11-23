O australiano Joseph Zada, que vive o jovem Haymitch Abernathy em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, em cartaz nos cinemas, só conversou com os atores dos filmes originais da saga depois de terminar as filmagens. A decisão fez parte da estratégia para construir uma versão própria do personagem, interpretado por Woody Harrelson nos quatro primeiros longas da franquia. “Conhecemos e conversamos com eles, mas depois, não antes. Eles foram muito generosos, muito gentis e estavam muito animados”, disse o ator, em entrevista a VEJA.

Nos filmes estrelados por Jennifer Lawrence, Haymitch é o mentor alcoólatra e amargurado de Katniss Everdeen, o único morador do pobre Distrito 12 a ter sobrevivido aos Jogos Vorazes, o massacre televisionado em que jovens lutam até a morte. Ambientado 24 anos antes, o novo filme mostra o personagem aos 16 anos, quando é sorteado para a arena. Para Zada, o caminho era fazer o oposto do que o público conhecia. “Você conhece o Haymitch de Woody Harrelson 24 anos depois, quando ele passou todo esse tempo bebendo e sendo mentor. Ele está em um lugar muito diferente. Por isso, achei muito mais interessante fazê-lo de outro jeito: mais feliz, mais esperançoso, mais emotivo.”

A escalação foi um desafio, segundo o diretor Francis Lawrence, que comanda a franquia desde Em Chamas, de 2013. A produção queria um adolescente de verdade, e Zada tinha 19 anos quando foi escolhido. “Precisávamos de alguém com capacidade emocional para interpretar um garoto puro, otimista e positivo que depois desmorona completamente e se torna um viciado cínico, cheio de raiva e luto”, disse Lawrence a VEJA. Como Zada é australiano, havia ainda o desafio do sotaque: ele precisava soar um pouco como o Haymitch conhecido pelo público, sem cair na imitação de Harrelson.

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