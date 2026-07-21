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Cultura

O gênero que tem salvado o mercado editorial brasileiro

Livros de terror e graphic novels registraram alta expressiva nas vendas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 14h37 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h45
Um livro aberto com páginas claras no centro de uma mesa de madeira, ladeado por pilhas de livros antigos com capas coloridas. Estantes de livros desfocadas ao fundo, sugerindo uma biblioteca
Ficção ampliou significativamente sua participação no faturamento do mercado editorial no Brasil (Kobus Louw/Getty Images)
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Entre o ano passado e este, o mercado editorial brasileiro apresentou um crescimento expressivo. Considerando apenas o 6º período de 2026, houve um aumento de 10,4% no volume de livros, superando a marca de 5 milhões de exemplares vendidos. Em valor, o crescimento movimentou mais de R$ 264,4 milhões, sendo ficção o gênero mais forte atualmente.

Segundo relatório divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), o primeiro semestre deste ano já apresentou resultados melhores do que 2025, com crescimento de 13,3% no faturamento. Entre os gêneros, a ficção cresceu significativamente, enquanto obras de ‘não-ficção trade’, ou seja, livros informativos voltados ao público geral como biografias, finanças, ciência e história –, e de ‘não-ficção especialista’, de cunho acadêmico ou técnico, perderam relevância no mercado.

O principal destaque tem sido o gênero fictício adulto e infantojuvenil. Com o crescimento das Graphic Novels, o mercado registrou um aumento de 52% no faturamento, graças a séries como Jujutsu Kaisen e O Cara que Estou a Fim Não é um Cara?. Além disso, a Literatura de Horror apresentou um crescimento de quase 70%, impulsionada principalmente por obras de Uketsu, Stephen King e Rafael Montes.

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