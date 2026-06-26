Como o DNA brasileiro está por trás de ‘Supergirl’

Estreia desta quinta-feira, 25, Supergirl é um dos maiores lançamentos hollywoodianos de 2026, mas não poderia ter sido feito sem o Brasil. Isso porque o roteiro do filme foi escrito por Ana Nogueira, que nasceu na Filadélfia, mas é filha de um brasileiro. Não bastasse essa conexão inusitada com o país, o filme é baseado na história em quadrinhos Mulher do Amanhã, escrita pelo americano Tom King e ilustrada por Bilquis Evely — que, apesar do nome incomum, nasceu em Barueri.

Evely não trabalhou diretamente na produção do longa-metragem, mas seu estilo colorido e as criaturas bizarras que desenhou são espelhadas pela direção de Craig Gillespie, que investe em bares lotados de alienígenas. A quadrinista começou sua carreira em 2009, quando foi contratada para ilustrar Luluzinha Teen e sua Turma. Em 2012, migrou para o mercado americano por meio dos quadrinhos Doc Savage e Shaft, da editora Dynamite. Em 2025, ela ganhou o cobiçado Prêmio Eisner de Melhor Desenhista por seu primeiro trabalho autoral, Helen of Wyndhorn, projeto também idealizado ao lado de King.

Nogueira, por sua vez, começou a carreira como atriz e participou de seriados como The Vampire Diaries e The Blacklist antes de focar na escrita de roteiros. Supergirl é o primeiro longa escrito por ela, que está também a cargo de levar a Mulher Maravilha para as telas mais uma vez, com outra atriz no lugar de Gal Gadot.

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Em Supergirl, a heroína ganha roupagem rebelde e diferente do passado. Traumatizada pela extinção do povo de Krypton, a nova Kara Zor-El (Milly Alcock) é uma garota problema e adora viajar para sistemas solares que a permitem afogar as mágoas na bebida e nas festas. Quando uma trupe de bandidos envenena sua única companhia — o cão Krypto —, porém, ela tem três dias para abandonar o hedonismo, se vingar e conseguir o antídoto.

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