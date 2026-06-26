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Cultura

Como o DNA brasileiro está por trás de ‘Supergirl’

Criatividade nacional resultou tanto no novo filme do Universo DC, quanto na história em quadrinhos que lhe deu origem

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 12h04 | Atualizado em 26 jun 2026, 12h05
INSEPARÁVEIS - Kara e Krypto: o último amigo da jovem solitária
INSEPARÁVEIS - Kara e Krypto: o último amigo da jovem solitária (./Warner Bros)
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Como o DNA brasileiro está por trás de ‘Supergirl’ Priorize VEJA no Google

Estreia desta quinta-feira, 25, Supergirl é um dos maiores lançamentos hollywoodianos de 2026, mas não poderia ter sido feito sem o Brasil. Isso porque o roteiro do filme foi escrito por Ana Nogueira, que nasceu na Filadélfia, mas é filha de um brasileiro. Não bastasse essa conexão inusitada com o país, o filme é baseado na história em quadrinhos Mulher do Amanhã, escrita pelo americano Tom King e ilustrada por Bilquis Evely — que, apesar do nome incomum, nasceu em Barueri.

Evely não trabalhou diretamente na produção do longa-metragem, mas seu estilo colorido e as criaturas bizarras que desenhou são espelhadas pela direção de Craig Gillespie, que investe em bares lotados de alienígenas. A quadrinista começou sua carreira em 2009, quando foi contratada para ilustrar Luluzinha Teen e sua Turma. Em 2012, migrou para o mercado americano por meio dos quadrinhos Doc Savage Shaft, da editora Dynamite. Em 2025, ela ganhou o cobiçado Prêmio Eisner de Melhor Desenhista por seu primeiro trabalho autoral, Helen of Wyndhorn, projeto também idealizado ao lado de King.

Nogueira, por sua vez, começou a carreira como atriz e participou de seriados como The Vampire DiariesThe Blacklist antes de focar na escrita de roteiros. Supergirl é o primeiro longa escrito por ela, que está também a cargo de levar a Mulher Maravilha para as telas mais uma vez, com outra atriz no lugar de Gal Gadot.

Duas mulheres posam para fotos. À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos longos e vestido de alças bege com renda. À direita, uma mulher de cabelo curto escuro e batom vinho, vestindo um casaco cinza listrado sobre uma blusa da mesma cor
Ana Nogueira e Bilquis Evely (Arturo Holmes/Dimitrios Kambouris/Getty Images)
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Em Supergirl, a heroína ganha roupagem rebelde e diferente do passado. Traumatizada pela extinção do povo de Krypton, a nova Kara Zor-El (Milly Alcock) é uma garota problema e adora viajar para sistemas solares que a permitem afogar as mágoas na bebida e nas festas. Quando uma trupe de bandidos envenena sua única companhia — o cão Krypto —, porém, ela tem três dias para abandonar o hedonismo, se vingar e conseguir o antídoto.

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