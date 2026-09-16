Como o Brasil pode ter dois filmes na disputa por indicação ao próximo Oscar

A escolha do filme brasileiro que representará o país na disputa por uma indicação ao próximo Oscar ainda não acabou. Nesta quarta-feira, 16, a Academia Brasileira de Cinema nomeou o drama Feito Pipa como seleção oficial, mas outro título segue na corrida devido a uma nova regra da premiação hollywoodiana.

O felizardo é Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins. Tal longa ainda pode ser contemplado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas caso saia com o prêmio Platform do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). A lista de vencedores será divulgada neste domingo, 20, último dia do evento.

A trama se debruça sobre Vicentina (Rejane Faria), uma mãe que ainda lida com a morte do filho Wesley, motorista de ônibus vitimado por um acidente de trânsito. Ao passar da trama, a protagonista descobre que nem tudo é o que parece e que a tragédia pode ter sido orquestrada pelo próprio rapaz. Cheia de remorso, ela sai em busca dos entes de todas as outras vítimas em busca de perdão.

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A regra foi introduzida pouco após a cerimônia de 2026, quando O Agente Secreto perdeu o troféu internacional para o norueguês Valor Sentimental, de Joachim Trier. De agora em diante, filmes estrangeiros não precisam mais do aval de uma comissão oficial de seu país para que os votantes do Oscar o considerem — basta que o título receba alguma láurea dentro de um dos seis festivais de cinema a seguir:

Festival de Berlim (Urso de Ouro de Melhor Filme)

Festival de Busan (Prêmio Busan de Melhor Filme)

Festival de Cannes (Palma de Ouro)

Festival de Sundance (Grande Prêmio do Júri – World Cinema)

Festival de Toronto (Prêmio Platform)

Festival de Veneza (Leão de Ouro)

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