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Cultura

Como Moacyr Luz enxerga o ‘boom’ de sambas de rua pelo país

Para cantor e compositor do Samba do Trabalhador, a popularidade e a participação da juventude contribuem para a longevidade do estilo musical 

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 18h30 | Atualizado em 11 jun 2026, 19h34
Um homem de barba branca e camisa estampada toca violão no palco, cercado por outros músicos e microfones. Ao fundo, um telão exibe uma rua noturna iluminada e logotipos. A plateia escura assiste ao show, com algumas pessoas filmando
Moacyr Luz e Buraco do Tatu se apresentaram no último dia do Festival Cidade Entre Palcos  (Fernanda Coutinho/Divulgação)
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Pouco mais de oito meses após ser submetido a uma cirurgia no cérebro para tratar o Parkinson em estágio avançado, o cantor e compositor Moacyr Luz não esconde a empolgação com o bom momento vivido pelos sambas de rua país afora.

O líder do Samba do Trabalhador avalia que a popularidade atual contribui para a longevidade de um dos estilos musicais mais identificado com os brasileiros.

“Eu acho que o samba raiz salva. Quando está tudo ruim, puxa um samba que tudo se resolve. O samba é o Brasil assim como o Blues e o Jazz são os Estados Unidos. Quanto mais popular ele for, mais a juventude participar dele, mais longevidade ele vai ter. Pelo que a gente vê agora [com essa popularização], ele não vai parar”, disse Moacyr ao Radar.

Reconhecido nacionalmente, Moacyr afirma que nunca procurou ser referência para os demais músicos, mas pontua ter trabalhado muito para que o ritmo chegasse ao atual estágio. “Ser referência é muita ousadia, mas fico feliz em inspirar aos mais jovens”.

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Recuperado da cirurgia recente, Moacyr foi uma das principais atrações do Festival Cidade Entre Palcos, que aconteceu na última semana em Brasília, onde se apresentou com a banda Buraco do Tatu.

Em sua primeira edição, o evento reuniu mais de 10 mil pessoas ao longo dos cinco dias de realização, ocupando palcos e casas que já existem na cidade.

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A programação reuniu artistas locais – como o próprio Buraco, Choro no Eixo e Samba da Tia Zélia – e convidados nacionais – além de Moacyr, João Martins e Sérgio Loroza -, estimulando a circulação de públicos por diferentes regiões e fortalecendo espaços que já fazem parte da cena cultural brasiliense.

O Cidade Entre Palcos propõe um novo olhar sobre os festivais. Em vez de concentrar tudo em um único lugar, espalha a programação pela cidade, conecta diferentes cenas e reforça a força da rede cultural que já existe na capital federal.

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