Como Moacyr Luz enxerga o ‘boom’ de sambas de rua pelo país
Para cantor e compositor do Samba do Trabalhador, a popularidade e a participação da juventude contribuem para a longevidade do estilo musical
Pouco mais de oito meses após ser submetido a uma cirurgia no cérebro para tratar o Parkinson em estágio avançado, o cantor e compositor Moacyr Luz não esconde a empolgação com o bom momento vivido pelos sambas de rua país afora.
O líder do Samba do Trabalhador avalia que a popularidade atual contribui para a longevidade de um dos estilos musicais mais identificado com os brasileiros.
“Eu acho que o samba raiz salva. Quando está tudo ruim, puxa um samba que tudo se resolve. O samba é o Brasil assim como o Blues e o Jazz são os Estados Unidos. Quanto mais popular ele for, mais a juventude participar dele, mais longevidade ele vai ter. Pelo que a gente vê agora [com essa popularização], ele não vai parar”, disse Moacyr ao Radar.
Reconhecido nacionalmente, Moacyr afirma que nunca procurou ser referência para os demais músicos, mas pontua ter trabalhado muito para que o ritmo chegasse ao atual estágio. “Ser referência é muita ousadia, mas fico feliz em inspirar aos mais jovens”.
Recuperado da cirurgia recente, Moacyr foi uma das principais atrações do Festival Cidade Entre Palcos, que aconteceu na última semana em Brasília, onde se apresentou com a banda Buraco do Tatu.
Em sua primeira edição, o evento reuniu mais de 10 mil pessoas ao longo dos cinco dias de realização, ocupando palcos e casas que já existem na cidade.
A programação reuniu artistas locais – como o próprio Buraco, Choro no Eixo e Samba da Tia Zélia – e convidados nacionais – além de Moacyr, João Martins e Sérgio Loroza -, estimulando a circulação de públicos por diferentes regiões e fortalecendo espaços que já fazem parte da cena cultural brasiliense.
O Cidade Entre Palcos propõe um novo olhar sobre os festivais. Em vez de concentrar tudo em um único lugar, espalha a programação pela cidade, conecta diferentes cenas e reforça a força da rede cultural que já existe na capital federal.