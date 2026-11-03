Como Mariah Carey transformou o Natal em negócio milionário

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Mariah Carey transformou “All I Want for Christmas Is You” em um império natalino, rendendo milhões em royalties e contratos publicitários. Conhecida como a “rainha do Natal”, a cantora expande seu negócio lucrativo com uma nova turnê internacional, que inclui apresentações no Brasil. Um sucesso que se renova a cada ano.

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Há três décadas, Mariah Carey lançou uma canção de Natal. Desde então, ela construiu em torno da data um negócio que se renova a cada fim de ano. Hoje ele reúne royalties, contratos publicitários e uma turnê anual. Não por acaso, a cantora é chamada de “rainha do Natal”. É a época mais lucrativa de sua carreira.

O alicerce é All I Want for Christmas Is You, lançada em 1994. Segundo cálculo da revista The Economist, a faixa rendeu à cantora cerca de 60 milhões de dólares em royalties até 2016. Uma estimativa mais recente da Billboard aponta que a música gera 8,5 milhões de dólares por ano. Mariah, que recebe como intérprete e como coautora, embolsa entre 2,7 e 3,3 milhões. A conta deixa de fora especiais de TV e licenciamentos. A faixa foi a primeira canção natalina a superar 2 bilhões de reproduções no Spotify. Neste ano, voltou ao ranking global da plataforma já na primeira semana de novembro.

A força da música atrai marcas. Todo 1º de novembro, Mariah publica um vídeo em que “descongela” e grita “It’s time!” — a senha para o início da temporada natalina. A brincadeira virou espaço publicitário disputado. Em 2024, o vídeo foi patrocinado por uma joalheria. Em 2025, por uma loja de produtos de beleza. Neste ano, a vez é da Sol de Janeiro, marca de cosméticos de inspiração brasileira. O contrato gira em torno de 20 milhões de dólares.

Um dia depois, veio a Gucci. A grife escalou a cantora para estrelar sua campanha de fim de ano, um filme dirigido por Harmony Korine e embalado pelo hit natalino. Na trama, funcionários de um hotel correm para preparar uma festa à espera da diva. Ela aparece em dois looks que somam mais de 50 mil dólares em peças da marca. Entre elas estão itens da coleção Butterfly, inspirada no álbum que Mariah lançou em 1997.

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A última frente é o palco. Pela primeira vez, a turnê Christmas Time sai dos Estados Unidos. A estreia internacional será no Brasil, com shows no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 17 de novembro, e no Rio, no dia 21. Os ingressos vão de 197,50 reais a mais de 12 000 reais. Depois do Brasil, a cantora faz shows em Birmingham, Londres e Manchester, sua primeira sequência no Reino Unido desde 2019. Segue então para Malta, em 8 de dezembro, e encerra a temporada em Abu Dhabi, no dia 12.