John Malkovich revelou ter perdido praticamente tudo o que ganhou ao longo da carreira em 2008, quando foi vítima de um golpe orquestrado pelo investidor Bernie Madoff. Em entrevista ao programa americano 60 Minutes, o ator disse ter descoberto o esquema após retornar de uma viagem à Cidade do México e chegou a voltar a fumar para tentar assimilar a dimensão do problema.

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“Aquilo era praticamente tudo o que eu havia ganhado”, afirmou o astro de Ligações Perigosas, que decidiu lidar de forma tranquila com a situação após o choque inicial. “Seja lá o que você perdeu, a maioria das pessoas que já nasceram nunca terá nem um décimo disso, não importa o que faça. Siga em frente com sua vida. E é isso”, disse à entrevistadora Ariel Levy.

Malkovich foi uma das inúmeras vítimas de Madoff, que comandou um infame esquema de pirâmide financeira iniciado na década de 60 e que foi responsável por falir milhares de investidores da noite para o dia. O golpista fingia realizar investimentos lucrativos para seus clientes, apresentando resultados falsos quando, na verdade, utilizava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos.

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