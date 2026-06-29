Como foi a audiência prévia do SBT no jogo Brasil x Japão

O Brasil ganhou de virada do Japão na fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 29, e o SBT registrou bons índices de audiência. De acordo com dados prévios do Ibope, a emissora de Silvio Santos marcou uma média de 8,5 pontos com pico de 12,7 na Grande São Paulo. Os resultados podem mudar com o consolidado que será divulgado nesta terça-feira, 30. A seleção brasileira venceu a equipe japonesa por 2 gols a 1, com acertos de Casemiro e Gabriel Martinelli.

O SBT ainda enfrenta dificuldades com a medição em tempo real do Ibope, que não consegue aferir com precisão os dados durante a partida que é transmitida simultaneamente pela Globo na TV aberta, já que os aparelhos medidores captam o som do que está sendo sintonizado pelos telespectadores.

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo no Brasil é transmitida de três empresas diferentes. A CazéTV, da LiveMode, adquiriu os direitos dos 104 jogos do Mundial. Globo comprou a transmissão de 55 partidas, enquanto SBT e N Sports fizeram acordo para exibição de 32 jogos. Todas podem transmitir as partidas do Brasil ao longo do torneio.

Como foi a audiência da Globo?

A Globo teve a melhor audiência na faixa de horário em quase quatro anos com a vitória de 2 a 1 do Brasil sobre o Japão na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo. Segundo dados prévios obtidos por VEJA, a emissora atingiu 35 pontos no PNT, e marcou 33 de média no Ibope da Grande São Paulo.

Com o share de 53 %, mais da metade dos televisores ligados no jogo estavam sintonizados na emissora da família Marinho. Apesar do bom desempenho para uma segunda-feira à tarde, a partida ficou abaixo de Brasil x Escócia, que anotou média de 37 pontos no principal mercado do país na última terça-feira à noite.

Continua após a publicidade

Com a vitória sobre a seleção japonesa, a canarinha avança para as oitavas de final do torneio, e enfrenta o vencedor de Costa do Marfim x Noruega no próximo domingo, 5.

Como foi a audiência da CazéTV

Na tarde desta segunda-feira, 29, o canal CazéTV quebrou o recorde mundial de live com mais dispositivos simultâneos da história do YouTube. O pico foi atingido durante a disputa entre Brasil e Japão e chegou a cerca de 19,13 milhões de aparelhos conectados.

O apresentador Casimiro Miguel reconheceu a conquista ao vivo e estipulou que o número signifique que “mais de 50 milhões de brasileiros” acompanhem o jogo por meio do canal de YouTube. “Muito obrigado, de verdade, pela preferência, por torcer para a Seleção Brasileira conosco aqui na tela da Cazé TV. Demais. Vocês são demais. É a maior comunidade de esportes do Brasil”, declarou o locutor.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

A quantia supera em quase um milhão o antigo recorde, também pertencente ao canal e quebrado na última quarta-feira, 24, enquanto era transmitido o jogo entre Brasil e Escócia. Na ocasião, 18,3 milhões de dispositivos estiveram sintonizados.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, as contas oficiais do canal compartilharam um agradecimento quanto ao pico atingido naquele dia: “Mais um capítulo gigante da nossa parceria de longa data com a Fifa. E por trás de cada dispositivo muitas e muitas pessoas, muitas e muitas histórias. A vocês que nos acompanham desde sempre e a vocês que nos conheceram recentemente, muito obrigado por serem a nossa companhia de todos os dias”.