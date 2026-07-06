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Cultura

Como foi a audiência do último jogo da seleção brasileira narrado por Galvão Bueno

Vexame do Brasil na Copa do Mundo 2026, com derrota para a Noruega por 2 a 1, foi o canto do cisne de Galvão com equipe encabeçada por Neymar e Vini Jr.

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 13h15
Três comentaristas esportivos, vestindo blazers azuis e camisas escuras, transmitem de um estádio de futebol lotado. O homem do centro, de óculos, fala gesticulando, enquanto o da esquerda olha para baixo e o da direita sorri. Ao fundo, a arquibancada está cheia de torcedores e há um telão exibindo imagens
Alexandre Pato, Galvão Bueno e Mauro Beting na transmissão de SBT e N Sports  (Reprodução/SBT)
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A eliminação da seleção brasileira para a Noruega na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 5, marcou o fim da campanha do Brasil no torneio e também a despedida de Galvão Bueno das narrações de jogos da equipe encabeçada por Neymar e Vini Jr. em Mundiais. Na televisão, o momento histórico foi acompanhado por um desempenho expressivo do SBT, que registrou 12,75 pontos de audiência na Grande São Paulo, com pico de 14 pontos, alcançando o segundo melhor resultado da emissora na competição, de acordo com dados do Ibope obtidos por VEJA. 

Diante da derrota do Brasil, Galvão se emocionou no final da transmissão ao lado dos comentaristas Alexandre Pato e Mauro Beting, reforçando que essa foi a última edição de Copa do Mundo narrada por ele. “Neste momento, para mim, é uma dor muito grande. Eu já disse que essa seria a última Copa do Mundo a narrar. Eu tenho 75 anos, faço 76 dois dias depois de acabar a Copa. Não é para se pensar em narrar  uma Copa com 80 anos de idade. Não sei se aqui estarei ou se estarei bem”, disse o narrador.

Enquanto o SBT alcançou um de seus maiores índices na Copa, a Globo, outra detentora dos direitos de transmissão em TV aberta, registrou o pior desempenho de sua história com uma partida da seleção brasileira em Mundiais. O duelo entre Brasil e Noruega superou, nesse aspecto, Brasil x Holanda, disputa pelo terceiro lugar da Copa de 2014, que até então ocupava essa marca negativa.

A cobertura especial montada pelo SBT também acumulou resultados inéditos antes mesmo do apito inicial. Pela primeira vez, todos os programas que integraram o ecossistema da transmissão terminaram na vice-liderança de audiência. O Torcida SBT, comandado por Tiago Leifert, atingiu média de 5,71 pontos e superou a Record em 32%. Na sequência, o Vem Pro Jogo manteve a segunda colocação com 6,99 pontos de média e alcançou pico de 8,02 pontos durante o aquecimento apresentado por Galvão Bueno, abrindo vantagem de 69% sobre a terceira colocada.

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Durante a transmissão da partida, a emissora de Silvio Santos marcou 12,75 pontos na Grande São Paulo, se isolando na vice-liderança, já que a Record, que optou por exibir filmes, registrou apenas 1,17 ponto, diferença equivalente a uma vantagem de 900% em audiência. Em relação à Band, quarta colocada na faixa horária, a distância chegou a 3.346%. No Rio de Janeiro, o cenário se repetiu: o pré-jogo garantiu 4,27 pontos, superando a Record em 20%, enquanto Brasil x Noruega marcou 8,01 pontos, contra apenas 0,80 da concorrente.

Ao longo da campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026, o SBT manteve a vice-liderança nacional com todas as partidas da seleção. O penúltimo compromisso do Brasil, diante do Japão, registrou picos de 20 pontos em Goiânia e Fortaleza. A partida também alcançou médias de dois dígitos em Goiânia (18,00), Fortaleza (17,59), São Paulo (12,77), Distrito Federal (12,08), Recife (11,88) e Salvador (10,33). No Painel Nacional de Televisão (PNT), que reúne as 15 principais regiões metropolitanas do país, o confronto chegou a 10,97 pontos, consolidando a cobertura do SBT como a principal força da emissora durante o Mundial.

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