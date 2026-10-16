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Cultura

Como foi a audiência da sabatina de Lula com Renata Lo Prete na Globo

Candidato à reeleição à presidência foi entrevistado no horário nobre da emissora

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 12h22 | Atualizado em 16 out 2026, 12h28
Lula e uma mulher, ambos sentados em cadeiras de escritório, em uma mesa triangular branca, com um fundo azul e a palavra ELEIÇÕES e o logo da Globo
Lula e Renata Lo Prete (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Como foi a audiência da sabatina de Lula com Renata Lo Prete na Globo Priorize VEJA no Google

A sabatina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com Renata Lo Prete na Globo foi a maior audiência da TV brasileira nesta quinta-feira, 16 de outubro. De acordo com dados do Ibope obtidos por VEJA, a entrevista com o candidato à reeleição contra Flávio Bolsonaro registrou uma média de 24,8 pontos de audiência na Grande São Paulo, com pico de 26,1.

Na conversa, Lula assumiu a responsabilidade pelo desempenho de sua campanha no primeiro turno e reconheceu dificuldades para comunicar à população as realizações de seu governo. Durante entrevista à TV Globo, Lula afirmou que não poderia transferir a culpa a terceiros e lamentou não ter conseguido fazer com que os eleitores compreendessem as medidas adotadas pela gestão.

“Eu acho que tudo é responsabilidade minha, Renata. Mas eu sou o governo”, afirmou, em resposta à jornalista Renata Lo Prete, que havia perguntado se o presidente identificava decisões ou falhas pelas quais se responsabilizava. “Se eu não conseguir ser compreendido pela sociedade brasileira sobre o governo, eu não posso ficar jogando a culpa em ninguém. Eu tenho que jogar a culpa em mim”, disse.

Lula também afirmou que a responsabilidade pelos resultados do governo recai sobre ele, tanto quando as iniciativas dão certo quanto quando não alcançam os objetivos esperados. “Quando as coisas dão certo, sou eu que ganho. Quando elas não dão certo, sou eu que perco”, declarou.

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Ao explicar sua avaliação, o presidente disse que seu governo passou os dois primeiros anos tentando recuperar o país e argumentou que recebeu uma estrutura administrativa e econômica que, segundo ele, havia sido desmontada. Lula afirmou que lamentava não ter conseguido comunicar adequadamente as ações realizadas durante o mandato. “Eu só lamento que eu não tenha tido a capacidade de fazer o povo compreender as coisas que eu fiz, porque foram muitas coisas”, afirmou.

O presidente também relacionou a percepção dos eleitores à comparação com seu segundo mandato, encerrado em 2010. Segundo ele, parte da população teria votado em 2022 com a lembrança daquele período, quando, afirmou, o país vivia um momento de forte crescimento econômico. Lula reconheceu, porém, que a situação atual é diferente daquela vivida no fim de seu segundo mandato.

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Renata foi elogiada por telespectadores por seu desempenho na condução da entrevista, por seu profissionalismo e a serenidade da apresentadora ao abordar temas importantes para o candidato à presidência.

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