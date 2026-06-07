A Câmara dos Deputados votou na última semana a PEC que permite o fim da escala 6×1, que agora segue para o Senado. A lei pode fazer com que diversos restaurantes tenham que mudar a escala dos funcionários. A coluna GENTE esteve no Veja Rio Comer & Beber e perguntou aos chefs como a proposta vai afetar seus negócios.

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André Lira, Mimo Café. “Nunca trabalhamos 6×1. Hoje a gente tem uma carga horária de 35 horas. Sempre tive muita vontade na realidade de diminuir a carga de funcionários. Acredito que, quando a gente trabalha menos, trabalha melhor”.

Jonas Aisengart, Faticha. “Trabalho 5×2 em várias casas. É uma coisa que a gente já vem pensando e é um movimento super justo, que vai ser natural se for aprovado… e a gente tem que tá preparado para isso. Vai ser bom para os funcionários, trabalhar com qualidade de vida ajuda muito”.

Tati Lund, Org. “A gente trabalha 6×1, então vai afetar, com certeza, mas vai se adaptar e vai dar tudo certo”.

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Lydia Gonzalez, Angá. “A minha escala já é 5×2. Na verdade, é até um pouquinho menos às vezes. Para mim, está tudo bem. A gente já fez essa transição a longa data, de fato acredito que para a comida ser boa, as pessoas têm que estar bem para entregar qualidade. Elas precisam estar inteiras, acho que faz muito sentido”.

Monique Gabiatti, Polvo. “Não trabalhamos ainda dessa forma, mas já era um desejo nosso. Com certeza a gente vai conseguir alinhar da melhor forma, já estamos com a nossa equipe aliada. Acredito que a casa vai seguir ainda melhor”.

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Douglas Franco, Bonaccia Osteria. “Nossa equipe fica três dias em casa E é um acordo entre a gente. Todo mundo gosta de trabalhar lá, então quando precisa, por exemplo, na alta temporada, o pessoal vai trabalhar 6×1… Mas acho que quem está ramo mesmo e gosta, não liga muito. Por isso, para quem está na cozinha, não faz muita diferença. O resto não faz”.

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