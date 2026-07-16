Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Cultura

Como filme sobre jovem carioca foi parar no Festival de Cinema de Xangai

'O Deserto de Luiza' integrou a competição principal do evento — que foi também marcado por comitiva organizada pelo Ministério da Cultura

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 17h03 | Atualizado em 16 jul 2026, 17h32
Cinco pessoas sorrindo para a câmera, em frente a um telão com caracteres asiáticos. Da esquerda para a direita: um homem jovem de camisa amarela e blazer azul, uma mulher jovem de jaqueta preta, uma mulher de meia-idade com vestido branco, um homem de meia-idade com jaqueta clara e óculos, e uma mulher de cabelos cacheados com blusa preta
Equipe de 'O Deserto de Luiza' (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Como filme sobre jovem carioca foi parar no Festival de Cinema de Xangai Priorizar nos meus resultados Google

Quando realizou o filme O Deserto de Luiza, o cineasta carioca Alan Minas não poderia imaginar que sua história tão brasileira iria ter estreia mundial do outro lado do mundo, dentro do Festival Internacional de Cinema de Xangai, muito menos cercada de outras obras nacionais celebradas pela comitiva brasileira enviada ao evento pela Plataforma Brasil de Audiovisual, realizada pelo Ministério de Cultura em parceria com diversas outras entidades. 

Entre 19 e 23 de junho, 44 representantes e 16 empresas do setor audiovisual entraram em contato direto com o mercado chinês, parte das celebrações do Ano Cultural Brasil-China 2026 e mais um investimento no cinema como forma de poder diplomático, meses após a participação de O Agente Secreto no Oscar — que, em 2025, premiou Ainda Estou Aqui.

Para Leo Edde, diretor-presidente da RioFilme, a missão foi emblemática e apresentou a cidade maravilhosa a investidores estrangeiros, “não só como cenário, mas como plataforma de produção, tecnologia, turismo e indústria criativa”.

Continua após a publicidade

Minas, por sua vez, ficou comovido com a resposta do público ao seu longa-metragem, que foi o único a integrar a competição principal do evento e conta a história de Luiza (Nina Prado), uma adolescente que sonha em ser artista, mas é também obrigada a fazer o possível para manter sua família unida depois que a mãe é diagnosticada com esquizofrenia. Em entrevista a VEJA, o realizador frisou a surpresa:

Siga

O filme foi selecionado para o festival antes ou depois da organização da comitiva? Nossa inscrição partiu do trabalho de nossa agente de vendas internacional, chamada Begin Again. Eles correram todo o percurso para que o filme fosse aceito na competição.

Continua após a publicidade

Como foi o contato com o público do Festival Internacional de Cinema de Xangai? Minha expectativa era enorme desde o anúncio da seleção do filme, justamente porque ficava imaginando como ele se conectaria à plateia. Minha escrita sempre faz uso de uma linguagem onírica, poética e marcada pelo realismo mágico, que costuma ser bem recebido aqui no Brasil ou em outros países da América Latina. Lá, tive a grande surpresa de perceber que essa mesma faceta os tocou. É claro que a premissa é muito particular e referente a um protagonista no subúrbio do Rio de Janeiro, mas as questões em pauta são universais.

Continua após a publicidade

Quais pontos de conexão foram mais surpreendentes? Entre o contato com a imprensa e conversas informais, vi que as pessoas ficavam intrigadas na busca por dar sentido a alguns simbolismos ou metáforas que uso. O filme deixa certas possibilidades em aberto, e cabe ao público complementá-las de acordo com seu próprio contexto ou mesmo estado de espírito no momento da sessão. A trama é um convite à participação. Não sei se eu fui ao encontro do que eles esperavam, mas acredito que sim. Permito que o filme encontre outros filmes dentro dele mesmo.

Quanto à participação do Ministério da Cultura no festival, observou uma abertura significativa para coproduções entre Brasil e China? Não tenho dúvidas de que sim. Eu sabia por alto que este era o Ano Cultural Brasil-China e descobri que a comitiva iria ao festival após o anúncio. Nós nos juntamos a eles e fomos apoiados. Acredito que a participação brasileira por lá tenha sido muito positiva e conseguimos sim fazer contatos. Preciso também ressaltar que O Deserto de Luiza foi feito em parceria com a RioFilme e que, sem essas entidades, não poderíamos estar compartilhando histórias com o com o mundo. Todas as instituições foram e continuam sendo fundamentais para o filme e para mim enquanto realizador.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Cinema
Cinema Brasileiro
Em Cartaz
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).