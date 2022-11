Como filhos de políticos ligados a Bolsonaro viraram hit na Netflix

Lançada no final de outubro, a produção nacional da Netflix, Depois do Universo, vem se destacando entre os dez filmes mais vistos da plataforma, tanto no Brasil quanto no exterior. Na última semana, a produção foi a terceira mais assistida em língua não-inglesa no ranking mundial. Por coincidência, os dois protagonistas do longa são filhos de figuras de destaque na política brasileira – e ambos falaram contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no período eleitoral.

A cantora Giulia Be, que estreia sua carreira de atriz no papel da jovem pianista Nina, é filha do empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro. Aliado do presidente em exercício em 2018, quando forneceu sua casa no Rio de Janeiro como uma espécie de quartel-general da campanha de bolsonarista, Marinho trocou de lado e apoiou Lula no segundo turno das eleições deste ano. A própria Giulia esteve presente em um encontro entre o petista e o pai, ao qual levou o namorado Conor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy.

O par de Nina no filme é interpretado por Henrique Zaga que, sob o nome Henry Zaga, começou a carreira em produções internacionais, como nas séries Teen Wolf e 13 Reasons Why, e no cinema em Os Novos Mutantes, ao lado de Alice Braga. Depois do Universo é seu primeiro trabalho em terras nacionais. Como a colega de elenco, Henrique também está indiretamente ligado à política: é filho de Admar Gonzaga, advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde atuou entre 2017 e 2019 após ser nomeado por Michel Temer. Gonzaga é apoiador de Jair Bolsonaro e representou judicialmente aliados do presidente, como Luciano Hang e Otavio Fakhoury. Também participou da tentativa de criação do partido bolsonarista Aliança pelo Brasil, que não foi para frente por falta de assinaturas. Nas redes sociais, Henrique deixa claro que, quando o assunto é política, não poderia discordar mais do pai: em setembro, vocalizou pelo Instagram um “Fora Bolsonaro”, defendendo votos em favor da democracia sem, no entanto, citar Lula.

O sucesso internacional de Depois do Universo reforça que fórmulas clichês ainda vendem – e vendem bem – no entretenimento. Na história, a jovem pianista Nina (Giulia Be) luta contra o lúpus, uma doença autoimune que passa a atacar seu rim. Enquanto aguarda na fila para um transplante, ela enfrenta sessões de diálise para manter seu organismo funcionando – é assim que conhece Gabriel (Henrique Zaga), um médico residente que preza pela humanidade no tratamento de seus pacientes. Eles, obviamente, se apaixonam, até que o destino resolve agir de forma trágica. O elenco conta ainda com João Miguel, Viviane Araújo e Othon Bastos.