Como ficou o embate entre SBT e Globo no início da Copa do Mundo

A estreia da Copa do Mundo nesta quinta-feira, 11, também deu início à disputa por audiência entre as principais emissoras do país. Em um cenário pulverizado, com transmissões em diversas plataformas, os canais abertos, Globo e SBT, atraíram os espectadores totalizando bons resultados. Apesar da líder Globo continuar no topo, o SBT celebrou um recorde de audiência no segundo lugar isolado, ou seja, longe de concorrer com a Record TV.

Durante a exibição da primeira partida do Mundial, disputada entre México e África do Sul, a Globo marcou 18,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. O SBT apresentou uma média de 5,72 pontos na mesma região, com o jogo narrado por Tiago Leifert. Entre 16h e 18h, a emissora teve o maior aumento de audiência média, marcado por um pico de 6,36 pontos ao longo da partida que resultou na vitória da seleção mexicana.

Na região da Grande São Paulo, o SBT registrou mais de 2 milhões de telespectadores, tendo um crescimento médio de 84% na audiência em comparação à mesma faixa horária nas últimas quatro semanas. A emissora foi a rede de TV aberta com o maior percentual de crescimento na estreia da Copa do Mundo.

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