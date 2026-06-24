Como ficam os horários das novelas da Globo nesta quarta-feira com o jogo do Brasil

Com a transmissão do jogo Brasil x Escócia nesta quarta-feira, 24, a Globo fez mudanças em sua grade. Os programas vespertinos foram os mais afetados: a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo, que exibe Avenida Brasil, não serão transmitidos excepcionalmente nesta quarta, dando lugar ao esquenta da partida, que começa às 16h45.

O jogo, marcado oficialmente para 19h, também ocupará o espaço das novelas A Nobreza do Amor e Coração Acelerado, que não serão exibidas. A programação retorna após a disputa com o Jornal Nacional a partir das 21h10, seguido pela novela Quem Ama Cuida, a partir de 21h30.

Às 21h45, a emissora volta a transmitir futebol, com a partida República Tcheca x México. O Central da Copa, programa com Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e a jogadora de futebol Tamires Cássia Britto, será exibido logo depois, às 00h10. O Jornal da Globo tem início às 00h35.

Confira a tabela de horários da Globo nesta quarta-feira, 24 de junho:

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13h – Globo Esporte

13h40 – Jornal Hoje

15h – Edição Especial de Além do Tempo

16h45 – Pré-hora da Copa do Mundo da Fifa 2026

19h – Copa do Mundo da Fifa 2026 – Brasil x Escócia

21h10 – Jornal Nacional

21h30 – Quem Ama Cuida

21h45 – Copa do Mundo da Fifa 2026 – República Tcheca x México

00h10 – Central da Copa

00h35 – Jornal da Globo

01h10 – Comédia na Madruga I

01h55 – Corujão I – Marighella

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