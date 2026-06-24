Como ficam os horários das novelas da Globo nesta quarta-feira com o jogo do Brasil
Partida da seleção brasileira contra a Escócia tem início às 19h, mas vai afetar toda a programação da tarde da emissora
Com a transmissão do jogo Brasil x Escócia nesta quarta-feira, 24, a Globo fez mudanças em sua grade. Os programas vespertinos foram os mais afetados: a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo, que exibe Avenida Brasil, não serão transmitidos excepcionalmente nesta quarta, dando lugar ao esquenta da partida, que começa às 16h45.
O jogo, marcado oficialmente para 19h, também ocupará o espaço das novelas A Nobreza do Amor e Coração Acelerado, que não serão exibidas. A programação retorna após a disputa com o Jornal Nacional a partir das 21h10, seguido pela novela Quem Ama Cuida, a partir de 21h30.
Às 21h45, a emissora volta a transmitir futebol, com a partida República Tcheca x México. O Central da Copa, programa com Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e a jogadora de futebol Tamires Cássia Britto, será exibido logo depois, às 00h10. O Jornal da Globo tem início às 00h35.
Confira a tabela de horários da Globo nesta quarta-feira, 24 de junho:
- 13h – Globo Esporte
- 13h40 – Jornal Hoje
- 15h – Edição Especial de Além do Tempo
- 16h45 – Pré-hora da Copa do Mundo da Fifa 2026
- 19h – Copa do Mundo da Fifa 2026 – Brasil x Escócia
- 21h10 – Jornal Nacional
- 21h30 – Quem Ama Cuida
- 21h45 – Copa do Mundo da Fifa 2026 – República Tcheca x México
- 00h10 – Central da Copa
- 00h35 – Jornal da Globo
- 01h10 – Comédia na Madruga I
- 01h55 – Corujão I – Marighella
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