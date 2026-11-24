Ler Resumo





Thiago e Bruno Paiva, integrantes do grupo Vou Zuar, tiveram a prisão preventiva decretada após denúncia de estupro em Minas Gerais. O caso ganhou repercussão nacional após a bailarina Mayara Araújo, namorada de Thiago, receber apoio no Domingão com Huck. Entenda os detalhes da investigação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O caso envolvendo Thiago Paiva, integrante do grupo de pagode Vou Zuar e namorado da bailarina Mayara Araújo, do Domingão com Huck, segue sob apuração da Polícia Civil. O músico e seu irmão gêmeo, Bruno Paiva, foram detidos em Barbacena, Minas Gerais, após uma mulher denunciar ter sido vítima de violência sexual em um hotel.

Namorada de um dos suspeitos, a bailarina Mayara Araújo recebeu um abraço de Luciano Huck durante o programa do último domingo 22. O gesto, embora aparentemente destinado a demonstrar apoio, foi criticado nas redes sociais, tendo sido considerado uma exposição indevida da bailarina.

Onde e como ocorreram as prisões dos músicos?

As prisões dos integrantes do grupo Vou Zuar ocorreram no município de Barbacena, localizado no estado de Minas Gerais. A detenção foi efetuada pela polícia na última segunda-feira, 16, logo após uma apresentação musical realizada pelo grupo de pagode na região. A ação policial foi motivada por uma denúncia formal apresentada por uma mulher, que relatou ter sido vítima de violência sexual dentro de um quarto de hotel onde os envolvidos estavam hospedados.

Continua após a publicidade

Qual é a versão apresentada pelos suspeitos em depoimento?

Em depoimento prestado às autoridades policiais, Thiago Paiva afirmou que a relação sexual mantida com a denunciante ocorreu de forma totalmente consensual. Por sua vez, o irmão gêmeo do músico, Bruno Paiva, negou em seu depoimento ter mantido qualquer tipo de contato ou relação sexual com a mulher que fez a acusação. As versões apresentadas pelos dois irmãos foram registradas pela Polícia Civil de Minas Gerais, que conduz o processo investigativo para apurar o que de fato aconteceu no local.

Continua após a publicidade

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Qual é a situação jurídica atual dos investigados?

Continua após a publicidade

Após a efetivação da prisão em flagrante na cidade de Barbacena, a Justiça decidiu converter a detenção de Thiago Paiva e Bruno Paiva em prisão preventiva. O caso segue sob investigação formal da Polícia Civil, que colhe depoimentos e apura os relatos apresentados pela vítima e pelos investigados. A apuração policial busca esclarecer as circunstâncias do relato de violência sexual posterior ao show do grupo de pagode Vou Zuar em Minas Gerais.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.