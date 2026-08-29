Como encontro com Rihanna mudou a vida de um fotógrafo

Conhecido por produzir registros de grandes nomes da indústria do entretenimento americano, como Justin Bieber, Katy Perry e Jennifer Lopez, o fotógrafo Steven Gomillion considera uma conversa casual com Rihanna como o evento divisor de águas em sua carreira. Em entrevista ao jornal britânico Daily Star, Gomillion explicou de que forma uma rápida conversa virou um livro de fotografias.

Tudo começou em uma pequena reunião para assistir ao Super Bowl na casa da artista. Gomillion trabalhava com Chris Brown, então namorado de Rihanna, e foi ele o responsável por apresentá-lo à cantora. Em meio a uma das pausas da partida, Steven conversou por alguns minutos com a autora do premiado ANTI, e foi nesse momento que uma ideia surgiu.

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“Vamos fazer um livro de fotografias”, disse Gomillion, de forma despretensiosa. Surpreendentemente, Rihanna topou: “Ok, parece ótimo”. Na sequência, os dois voltaram para dentro da casa, e nenhuma longa conversa acerca de como o projeto poderia se desenvolver ocorreu. Por alguns dias, parecia que nada ocorreria, mas a artista posteriormente se recordaria do compromisso firmado com o fotógrafo.

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Enquanto tirava férias em Istambul, na Turquia, Gomillion estava jantando com seus amigos quando recebeu uma inesperada ligação. “Você pode me encontrar na China para começarmos esse projeto de livro que você mencionou?”, disse Rihanna. Ela estava em turnê e gostaria de colocar em prática as ideias firmadas anteriormente, em uma conversa despretensiosa.

“Fiquei tipo: ‘O quê?'”, disse o fotógrafo ao Daily Star. Ainda assim, o projeto saiu do papel e ensinou lições valiosas a Gomillion. “Projetos enormes podem começar com uma conversa muito casual”, afirmou. Após o episódio, ele trabalharia em outras iniciativas de destaque, como sua participação no Super Bowl, onde se apresentaram Jennifer Lopez, Shakira e Bad Bunny.

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