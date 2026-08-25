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Cultura

Como é a fazenda de 10 mil hectares herdada por Tarcísio Filho no Pará

Propriedade foi comprada por Tarcísio Meira e Glória Menezes na década de 1970

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 12h14 | Atualizado em 26 ago 2026, 12h13
Vista aérea de uma casa colonial de dois andares com telhado de cerâmica e varandas de madeira, cercada por um gramado verde e densa vegetação tropical. À esquerda, um campo aberto e, à direita, uma palmeira solitária (https://www.facebook.com/Prefeituradeaurora/videos/adeus-tarc%C3%ADsio-meira/800659853975614/)
A Fazenda São Marcos, em Aurora do Pará, no nordeste do estado (Reprodução/Facebook)
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Após a morte de Glória Menezes (1934-2026) na última terça-feira, 18, aos 91 anos, Tarcísio Filho, 62, fruto do relacionamento da atriz com Tarcísio Meira (1935-2021), assumiu integralmente o comando dos negócios rurais da família, ficando responsável pela administração da famosa Fazenda São Marcos, em Aurora do Pará. Com mais de 10 000 hectares – o equivalente a 100 milhões de metros quadrados –, a propriedade foi erguida por Meira ao longo de décadas e passou para os cuidados do filho em 2021, após sua morte.

Cerca de metade da área é mantida como reserva de preservação ambiental, dentro da floresta amazônica. Além da manutenção da vegetação nativa, na fazenda também são desenvolvidas atividades de pecuária e produção de milho e soja. Aos 62 anos, Tarcísio Filho conta que frequentava a propriedade da família havia anos, mas sempre na posição de visitante e nunca como responsável direto pela gestão.

Vasta plantação verde com fileiras de culturas e marcas de pneus na terra úmida, sob um céu nublado. Ao fundo, uma faixa de árvores escuras e algumas árvores isoladas no campo.
Fazenda São Marcos, em Aurora do Pará, foi erguida por veterano da teledramaturgia na década de 1970 (Reprodução/Facebook)

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Ainda na década de 1970, Tarcísio Meira realizou uma viagem profissional à região Norte do país e conheceu a extensa área rural disponível para venda, decisão que fortaleceu o sentimento de identificação do ator com o estado do Pará. Ao longo das décadas, a Fazenda São Marcos se tornou um importante empreendimento agropecuário, focado especialmente na pecuária de corte.

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O veterano chegou a construir casas de alto padrão para os funcionários do local e manteve uma escola particular dentro da propriedade, usando recursos próprios. A instituição de ensino atendia gratuitamente os filhos dos colaboradoras da fazenda e crianças de pequenos agricultores da vizinhança.

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Vista aérea de um rio sinuoso com margens verdes e campos cultivados de terra marrom, com trilhas de pneus visíveis. O céu está nublado
Imagem sem crédito e fonte Fazenda erguida por Tarcísio Meira possui área de 10 mil hectares (Reprodução/Facebook)

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