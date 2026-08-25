Como é a fazenda de 10 mil hectares herdada por Tarcísio Filho no Pará

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Após a morte de Glória Menezes, Tarcísio Filho assumiu a Fazenda São Marcos, legado de Tarcísio Meira no Pará. A propriedade de mais de 10.000 hectares combina pecuária, agricultura e uma vasta área de preservação ambiental, além de uma escola para a comunidade. Conheça a história e o futuro do empreendimento familiar.

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Após a morte de Glória Menezes (1934-2026) na última terça-feira, 18, aos 91 anos, Tarcísio Filho, 62, fruto do relacionamento da atriz com Tarcísio Meira (1935-2021), assumiu integralmente o comando dos negócios rurais da família, ficando responsável pela administração da famosa Fazenda São Marcos, em Aurora do Pará. Com mais de 10 000 hectares – o equivalente a 100 milhões de metros quadrados –, a propriedade foi erguida por Meira ao longo de décadas e passou para os cuidados do filho em 2021, após sua morte.

Cerca de metade da área é mantida como reserva de preservação ambiental, dentro da floresta amazônica. Além da manutenção da vegetação nativa, na fazenda também são desenvolvidas atividades de pecuária e produção de milho e soja. Aos 62 anos, Tarcísio Filho conta que frequentava a propriedade da família havia anos, mas sempre na posição de visitante e nunca como responsável direto pela gestão.

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Ainda na década de 1970, Tarcísio Meira realizou uma viagem profissional à região Norte do país e conheceu a extensa área rural disponível para venda, decisão que fortaleceu o sentimento de identificação do ator com o estado do Pará. Ao longo das décadas, a Fazenda São Marcos se tornou um importante empreendimento agropecuário, focado especialmente na pecuária de corte.

O veterano chegou a construir casas de alto padrão para os funcionários do local e manteve uma escola particular dentro da propriedade, usando recursos próprios. A instituição de ensino atendia gratuitamente os filhos dos colaboradoras da fazenda e crianças de pequenos agricultores da vizinhança.

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