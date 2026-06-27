Como Cristiano Ronaldo se tornou onipresente na Copa e no Rock in Rio Lisboa

Enquanto defende a seleção portuguesa contra a Colômbia, no jogo deste sábado, 27, Cristiano Ronaldo também se faz presente na Cidade do Rock, em Lisboa. Isso porque os presentes no festival usam e abusam da camisa da seleção com o número 7. Camisa utilizada pelo atacante, a grande celebridade portuguesa nesta Copa do Mundo.

Ao final do terceiro dia do Rock in Rio Lisboa, depois do show de Rod Stewart, os telões exibirão a partida, de Portugal contra Colômbia, para manter o clima aquecido da torcida.

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