Como começou briga em debate que levou à demissão de cinegrafista da Globo

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Uma confusão antes do debate na Band, envolvendo uma disputa por espaço, resultou na agressão de um repórter do Brasil de Fato por um cinegrafista da GloboNews. O incidente levou à expulsão e demissão do agressor, e a vítima irá registrar um boletim de ocorrência. Entenda os desdobramentos e as reações das emissoras envolvidas neste episódio tenso.

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A confusão que terminou com a expulsão de um cinegrafista da GloboNews do debate da Band, em São Paulo, e sua demissão da emissora começou por uma disputa de espaço entre profissionais de imprensa. Pouco antes do encontro entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), jornalistas se concentravam no estacionamento para registrar a chegada dos candidatos quando houve um empurra-empurra. Na sequência, Igor Carvalho, repórter do Brasil de Fato, foi atingido no nariz por uma cabeçada atribuída ao cinegrafista. Segundo ele, a agressão aconteceu após trocas de ofensas e empurrões.

O jornalista precisou ser atendido após o nariz começar a sangrar. Enquanto isso, a segurança da Band retirou o cinegrafista das dependências da emissora. O episódio ocorreu antes do início do debate, realizado neste domingo, 9. A Band lamentou o caso e afirmou repudiar qualquer forma de violência.

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Após analisar o episódio, a Globo informou que rescindiu o contrato do profissional, que trabalhava como prestador de serviço temporário, e disse repudiar “com veemência qualquer forma de violência”. Nas redes sociais, Igor afirmou estar bem e disse que irá registrar um boletim de ocorrência. Ele também agradeceu à Band pelo suporte no momento.

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