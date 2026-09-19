Como Carminha marcou Adriana Esteves – e o que veio depois de ‘Avenida Brasil’

Mais de uma década depois de sua aclamação pelo público brasileiro, a amada e odiada vilã Carminha estará de volta às telas da TV no próximo ano, com o lançamento de Avenida Brasil 2. Escrita por João Emmanuel Carneiro, a obra terá o retorno de Adriana Esteves ao papel que se tornou o mais importante e relevante de sua carreira — o que não é pouca coisa, considerando a bagagem que a atriz de 56 anos possui.

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Estreando nas telenovelas em 1989, com Top Model, Adriana não demorou a se destacar como um dos principais talentos daquela nova geração que surgia no início dos anos 90. A atriz chamou a atenção como Patrícia em Meu Bem, Meu Mal, e chegou à sua primeira protagonista em 1993, como Mariana em Renascer. No entanto, o que era para ser um momento de vitória acabou virando um pesadelo.

Embora a novela tenha sido um grande sucesso, a personagem de Adriana foi rejeitada pelo público, que não recebeu bem sua índole duvidosa — algo que se repetiu no remake de 2024. A atriz chegou a desenvolver um quadro de depressão devido à reação pública e passou três anos afastada das telas até retornar em 1996 em Razão de Viver, do SBT. No ano seguinte, retorna à Globo e vira figura carimbada de vez na televisão, integrando o elenco de obras como A Indomada, Torre de Babel e Toma Lá Dá Cá.

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Seu talento resultou em uma indicação ao Emmy Internacional em 2011, quando brilhou como Dalva de Oliveira na minissérie Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor. Mas o sucesso mais marcante viria no ano seguinte, quando ela se tornaria a icônica loura má do bairro do Divino.

Em Avenida Brasil, Adriana chegou ao ápice do seu talento ao transformar uma personagem tão detestável como Carminha em um verdadeiro sucesso. A grande vilã do folhetim se tornou o coração da novela, muito devido à inteligência com a qual alinhava seus ardis e a sua hilária mesquinhez, que ganhava contornos cativantes devido à interpretação da atriz.

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O papel foi tão grande a ponto de a TV Globo reservar dois anos sabáticos para Adriana, como uma forma de descansar sua imagem para próximas produções. Ela retornaria em 2015, mas parecia ser perseguida pela imagem de sua célebre personagem, representando vilãs com contornos que pareciam imitar Carminha em suas novelas seguintes: Babilônia, Segundo Sol e Amor de Mãe.

No entanto, se o sucesso não voltou a ocorrer nos folhetins diários, é difícil afirmar que isso se deve ao trabalho de Adriana, já que a atriz brilhou em produções curtas no mesmo período. Representando personagens densas e fora do estereótipo de vilã que pareceu ter sido presa desde a personagem, a artista teve grande destaque em Justiça (2016), Assédio (2018) e Os Outros (2023) — chegando a receber sua segunda indicação ao Emmy pela primeira obra.

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O retorno a personagem pode ser uma forma de encerrar um ciclo que se iniciou em 2012, e ser uma retomada para Adriana na televisão. Seu desempenho em obras mais curtas já mostrou que seu desempenho segue afinado. A ver como irá lidar com sua reinterpretação.