Como ‘Brás Cubas’, de Machado de Assis, virou fenômeno de vendas na gringa

A edição em inglês de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance escrito por Machado de Assis em 1880, lidera a lista de mais vendidos na categoria Literatura Latino-Americana e Caribenha na Amazon dos Estados Unidos. A obra brasileira superou em vendas títulos como O Amor Nos Tempos do Cólera, do colombiano Gabriel García Márquez, e Os Detetives Selvagens, do chileno Roberto Bolaño.

A popularidade repentina do livro veio após ter sido citado em uma resenha viral da influenciadora americana Courtney Henning Novak, que avalia obras de diferentes países no TikTok. Publicado no último sábado, 18, o vídeo já soma mais de 843.000 visualizações e 167.000 curtidas na plataforma.

#booktok ♬ original sound – Courtney Henning Novak @courtneyhenningnovak I have a hundred pages left of The Posthumous Memoirs of Bras Cubas by Machado de Assis and this is already my favorite book. End of discussion. I do not care if the last hundred pages is just the word “banana” printed 10,000 times. Best. Book. EVER. #readaroundtheworld

“Minha edição tem apenas 300 páginas. Só me restam 100 páginas [para ler], e se eu for muito cuidadosa elas vão durar até o fim de semana. E depois disso o quê? O que devo fazer com o resto da minha vida?”, diz Courtney no vídeo. Como parte de um projeto pessoal, ela se comprometeu a ler um livro de cada país do mundo, seguindo a lista das nações em ordem alfabética. “Por que você não me avisaram que este é o melhor livro já escrito? Ainda tenho que ler de Brunei até Zimbábue!”, brinca.

Na sequência, a influenciadora compartilha sua vontade de aprender português para ler a obra original. “Estou lendo uma tradução de Flora Thomson-Devaux. É incrível, mas não consigo nem imaginar o quão bom esse livro deve ser em português. Então agora, no meio de um projeto de leitura ao redor do mundo, tenho a missão paralela de aprender a língua”, afirma.

Um dos maiores clássicos da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi inicialmente veiculado como folhetim em uma revista, entre março e dezembro de 1880. Sua publicação oficial como romance aconteceu um ano depois, em 1881. A trama é narrada por Brás Cubas, “defunto-autor” que, após morrer de pneumonia, decide escrever um livro com suas lembranças. Ao longo de 160 capítulos curtos, o personagem expõe a hipocrisia e a extravagância da elite carioca do século 19. A obra é considerada o marco inicial do movimento realista no Brasil.

