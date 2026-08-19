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Cultura

Como Beth Carvalho foi convencida por Rildo Hora a gravar ‘Vou Festejar’

Aos 87 anos, maestro e compositor é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 11h13
À esquerda, um homem idoso de óculos e camisa jeans clara gesticula enquanto fala. À direita, uma mulher de cabelos ruivos e sorriso largo usa blusa estampada de onça e azul, com colares dourados
Rildo Hora e Beth Carvalho -  (VEJA/Reprodução)
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Como Beth Carvalho foi convencida por Rildo Hora a gravar ‘Vou Festejar’ Priorizar nos meus resultados Google

Rildo Hora, 87 anos, deixou sua marca em discos históricos de Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, João Bosco, Clara Nunes, Luiz Gonzaga, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Dudu Nobre, sendo chamado de “arquiteto da sonoridade do samba contemporâneo”. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), um dos mais importantes instrumentistas e produtores da música brasileira recorda o dia que convenceu Beth Carvalho a gravar o que se tornaria seu maior hit, Vou festejar.

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 “Quando eu era novinho, tinha um negócio do rock nas rádios. Tocava muito rock e não tocava a música brasileira de modo geral. Depois veio a bossa nova, criaram algumas rádios especiais, poderíamos dizer até elitistas. É normal, isso é a vida inteira, e assim será. Há que surgir sempre, tem que nascer gente nova, disposta a fazer coisa boa e não pensar apenas em faturar. Às vezes as pessoas pensam tanto quanto vão faturar, que depois se enganam. O faturamento está onde você menos espera. Quando a Beth Carvalho gravou Vou Festejar, que é um orgulho da minha vida, por ser um arranjo meu, ela não poderia imaginar que aquela música substituiria Cidade Maravilhosa no final das festas. Apresentei a letra para ela, mas não curtiu de primeira. Aí falei qual seria o arranjo, e deu nesse sucesso”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Museu do Samba / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

 

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