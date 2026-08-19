Como Beth Carvalho foi convencida por Rildo Hora a gravar ‘Vou Festejar’

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Rildo Hora, 87 anos, o “arquiteto do samba contemporâneo”, compartilha histórias marcantes de sua carreira, que inclui trabalhos com Martinho da Vila e Zeca Pagodinho. Ele revela os bastidores da gravação de “Vou Festejar”, um dos maiores sucessos de Beth Carvalho, e reflete sobre o verdadeiro valor do sucesso na música.

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Rildo Hora, 87 anos, deixou sua marca em discos históricos de Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, João Bosco, Clara Nunes, Luiz Gonzaga, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Dudu Nobre, sendo chamado de “arquiteto da sonoridade do samba contemporâneo”. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), um dos mais importantes instrumentistas e produtores da música brasileira recorda o dia que convenceu Beth Carvalho a gravar o que se tornaria seu maior hit, Vou festejar.

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“Quando eu era novinho, tinha um negócio do rock nas rádios. Tocava muito rock e não tocava a música brasileira de modo geral. Depois veio a bossa nova, criaram algumas rádios especiais, poderíamos dizer até elitistas. É normal, isso é a vida inteira, e assim será. Há que surgir sempre, tem que nascer gente nova, disposta a fazer coisa boa e não pensar apenas em faturar. Às vezes as pessoas pensam tanto quanto vão faturar, que depois se enganam. O faturamento está onde você menos espera. Quando a Beth Carvalho gravou Vou Festejar, que é um orgulho da minha vida, por ser um arranjo meu, ela não poderia imaginar que aquela música substituiria Cidade Maravilhosa no final das festas. Apresentei a letra para ela, mas não curtiu de primeira. Aí falei qual seria o arranjo, e deu nesse sucesso”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Museu do Samba / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).