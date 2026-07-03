Como ‘As Branquelas’ aproximou Vini Jr. e Haaland nas redes sociais

Pouco antes da partida decisiva entre Brasil e Noruega, marcada para este domingo, 5, diversas montagens que colocam os jogadores Vini Jr. e Erling Haaland dentro da comédia As Branquelas têm sido compartilhadas nas redes sociais — o que não passou despercebido pelos astros da Copa do Mundo 2026.

Nesta quinta-feira, 2, o norueguês comentou em uma das postagens referentes ao filme e ainda marcou o brasileiro, propondo com bom humor: “Temos que recriar isso”. Em resposta, Vini digitou uma risada em letras maiúsculas.

Com ajuda da inteligência artificial, a publicação coloca o rosto de Vini Jr. sobre Terry Crews, que interpreta o galã Latrell — apaixonado por uma das branquelas do título, sem saber que elas são, na verdade, homens disfarçados. Para seduzir a personagem, ele recorre a uma serenata e canta A Thousand Miles, de Vanessa Carlton. Na esquete, o rosto da loira é substituído pelas feições de Haaland, que frequentemente viraliza na internet devido às longas madeixas.

Terry Crews, por sua vez, também comentou a publicação com uma risada.

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