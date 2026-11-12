Como Angélica ajudou Maurício Mattar na luta contra o vício em drogas

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Mauricio Mattar revela, no documentário A Clínica (Globoplay), detalhes de sua luta passada contra o vício em drogas. Ele descreve a internação em 1998 e a influência crucial de Angélica, sua namorada na época, na busca por ajuda médica, destacando a seriedade de sua dependência e o desejo de superação.

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Pela primeira vez em vários anos, Mauricio Mattar traz a público detalhes de suas experiências para se livrar do vício em drogas no passado. No documentário A Clínica, do Globoplay, ele faz um relato do período em que ficou internado na clínica de reabilitação Maxwell, no interior de São Paulo.

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O ator, que agora está em Por Amor, fala como Angélica, sua namorada à época, teve participação importante na decisão de procurar ajuda médica para tratar a dependência. Segundo o ator, que hoje tem 62 anos, a apresentadora já fazia acompanhamento com um psicólogo e recomendou um profissional que conhecia em Atibaia (SP). A indicação levou Mattar até a clínica de Sabino Ferreira de Farias Neto, onde foi internado em 1998.

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“Na época, eu perguntei para a Angélica, e ela tinha um psicólogo que tratava ela, e ela recomendou um médico que morava em Atibaia e que foi muito bom para o filho de um político… Eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, eu queria parar de cheirar, de fazer todas essas coisas que faziam mal para o meu organismo. Cheguei ao ponto de gravar novela, indo direto, virado, chegava lá, botava maquiagem e gravava. Era novo… Depois de um tempo, o corpo não aguenta. Na minha geração, todo mundo brincava com bebidas, tinha isso, tinha aquilo… começou a ficar mais pessoal para mim. Eu comecei a gostar e brincar solitariamente. E aí, eu comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar, de não me apreciar mais”.