Como a voz de Rita Lee ganhou o mundo em comercial do Airbnb

Os Beatles talvez sejam a banda que mais ganhou covers de suas músicas na história. A rainha do rock brasileiro, Rita Lee, evidentemente, também fez sua versão. Em 2001, com o álbum Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar, ela reinterpretou as canções do quarteto de Liverpool em ritmo de bossa nova.

Agora, a versão de Rita Lee para a faixa In My Life foi escolhida pela Airbnb para embalar uma emotiva campanha publicitária internacional da plataforma. O vídeo, disponível abaixo, já está sendo exibido nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Alemanha e Austrália. Vale lembrar que Rita é sucesso lá fora há décadas: Lança Perfume, por exemplo, tem versões em italiano, francês e até hebraico.

A novidade é mais um sinal de que a roqueira, diagnosticada recentemente com câncer de pulmão, não se deixou abalar. Ela lançou diversas novidades em 2021, como uma mega-exposição em homenagem aos 50 anos de carreira, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, um novo single, Change, e o livro infantil Dr. Alex & Vovó Ritinha.