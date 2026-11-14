Como a TV Globo usa ‘Avenida Brasil 2’ para conter a crise na própria dramaturgia

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A alta cúpula da TV Globo antecipou a divulgação de imagens de “Avenida Brasil 2”, de João Emanuel Carneiro, para estancar a forte repercussão negativa de “Lá na Minha Terra”. Com a trama das 6 enfrentando críticas intensas após poucos capítulos, a emissora busca desviar o foco e proteger sua imagem institucional diante da rejeição expressiva do público. Entenda os detalhes dessa estratégia urgente.

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Para estancar a forte repercussão negativa gerada por Lá na Minha Terra, a alta cúpula de dramaturgia da TV Globo decidiu mudar os planos de divulgação. A estratégia envolveu disparar antecipadamente imagens da reunião do elenco de Avenida Brasil 2, produção assinada por João Emanuel Carneiro que está prevista para estrear apenas em 25 de janeiro.

Qual foi o motivo para a divulgação antecipada?

A decisão da alta cúpula de dramaturgia da emissora ocorreu em resposta ao cenário crítico enfrentado pela trama escrita por Mário Teixeira. Com apenas cinco capítulos exibidos no horário das 6, a produção passou a ser alvo de forte repercussão negativa. Para desviar os holofotes do folhetim recém-lançado, a TV Globo optou por liberar registros do elenco da continuidade de Avenida Brasil. A meta é mudar o foco do debate público que se estende há dias.

Quando a nova trama de João Emanuel Carneiro vai estrear?

A estreia da novela das 9 está agendada para o dia 25 de janeiro, o que significa que o lançamento formal ocorreria em mais de dois meses. A antecipação do material publicitário, mostrando o elenco reunido, foi a saída encontrada para estancar os desdobramentos ruins da atração atual. O movimento reflete a urgência dos Estúdios de Curicica em apresentar novidades positivas aos telespectadores diante da rejeição expressiva sofrida pelo folhetim das 6.

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Qual é o impacto da estratégia nos bastidores?

A divulgação prematura tenta amenizar um momento de tensão raramente visto nos Estúdios de Curicica. A tentativa de sobrepôr o projeto de João Emanuel Carneiro ao folhetim das 6 busca proteger a imagem institucional da dramaturgia. Contudo, a medida não apaga os problemas imediatos enfrentados pela equipe de Lá na Minha Terra, que segue no ar enquanto a emissora tenta gerenciar a repercussão negativa e os desdobramentos junto ao público e às autoridades.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.