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Cultura

Como a Polícia Civil concluiu a apuração sobre a morte da influenciadora Vivi Motta, de 23 anos

Conclusão dos trabalhos na 15ª DP da Gávea confirmou as circunstâncias do falecimento da estudante de direito

Por Da Redação 14 nov 2026, 08h42
Jovem mulher de cabelos castanhos ondulados, maquiagem leve e lábios brilhantes, usando jaqueta de couro preta e camiseta creme, fazendo uma selfie com um celular preto. Ao fundo, um cabide vazio.
Vivi Motta, influenciadora de moda (./Reprodução)
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Como a Polícia Civil concluiu a apuração sobre a morte da influenciadora Vivi Motta, de 23 anos Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro finalizou os procedimentos investigativos relacionados à morte de Victoria Motta e Motta Zammit, jovem de 23 anos conhecida na internet como Vivi Motta. A apuração conduzida pelas autoridades locais buscou esclarecer os fatos ocorridos na capital fluminense no início da semana, culminando no encerramento formal do inquérito policial registrado no bairro da Gávea.

Qual delegacia foi responsável por conduzir as investigações?

As apurações referentes ao óbito da criadora de conteúdo Victoria Motta e Motta Zammit foram centralizadas na 15ª Delegacia de Polícia, unidade policial situada no bairro da Gávea, na Zona Sul carioca. A corporação instaurou o procedimento necessário para checar todos os elementos pertinentes ao acontecimento registrado na segunda-feira, dia 9. Após a realização das diligências praxe da polícia judiciária e a análise das evidências coletadas pelos agentes públicos encarregados do procedimento, os oficiais decidiram pelo encerramento formal do caso instaurado no Rio de Janeiro.

Qual a conclusão apresentada pela Polícia Civil do Rio?

Segundo a corporação fluminense encarregada das investigações, a jovem de 23 anos tirou a própria vida na capital do estado. A constatação das autoridades ocorreu após o cumprimento dos trâmites periciais e das etapas formais conduzidas pela delegacia da Gávea. Com a definição da causa da morte da criadora de conteúdo digital, a Polícia Civil declarou o procedimento encerrado, sem apontar a necessidade de novas diligências policiais referentes ao ocorrido na segunda-feira, 9.

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Quais informações de apoio foram destacadas após o encerramento?

Diante da divulgação dos fatos apurados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, foram ressaltadas orientações de atendimento à população. O Centro de Valorização da Vida, conhecido pela sigla CVV, foi mencionado como canal oficial para a prestação de apoio emocional. A instituição atua de maneira sigilosa e sem custos ao usuário, funcionando 24 horas por dia. O atendimento realiza assistência pelo telefone 188 ou por meio do site cvv.org.br para quem necessita de suporte.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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