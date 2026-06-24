Como a emissora de Edir Macedo cobriu o escândalo do banco de Edir Macedo

Na última terça-feira, 23, a Polícia Federal realizou uma operação para investigar fraudes no sistema financeiro envolvendo o Banco Digimais, de Edir Macedo, criador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da emissora Record. Espectadores dos jornais do canal, no entanto, podem não ter ouvido a notícia — isso porque dois dos noticiários diários a ignoraram por completo. O único espaço da programação a reconhecer o ocorrido foi o Jornal da Record, que dedicou 33 segundos para a leitura de uma nota do banco, que promete estar ” à disposição para colaborar com as autoridades”.

As outras emissoras, por sua vez, foram mais extensas na cobertura. Ao todo, quatro minutos da programação da Globo foram dedicados ao tema, parte dos programas Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e Jornal da Globo. O SBT ficou pouco atrás, com cerca de três minutos, enquanto RedeTV! e Band noticiaram a investigação por dois minutos e meio.

A Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão em São Paulo, enquanto a Justiça Federal de São Paulo também autorizou o bloqueio de bens até o valor de 670 milhões de reais e quebra do sigilo dos investigados.

A investigação é baseada em relatórios do Banco Central, que apontam, segundo a PF, manipulação de demonstrativos contábeis e de registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição.

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