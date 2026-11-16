Como a decisão de vetar cena gay dividiu a cúpula da TV Globo em reunião interna
Impasse sobre sequência entre personagens em 'Quem Ama Cuida' envolveu votos do conselho e da direção geral da emissora.
A ‘censura’ imposta pela TV Globo à cena de sexo entre Mau Mau, interpretado por João Victor Gonçalves, e Felipe, vivido por Pietro Antonelli, em ‘Quem Ama Cuida’, expôs divergências na cúpula da emissora. A decisão de alterar o roteiro e regravar o material exigiu uma longa reunião que envolveu membros do conselho e a direção-geral do canal, segundo nota exclusiva da coluna Gente.
Como funcionou a votação na alta direção?
A definição sobre o veto ao momento íntimo entre os personagens da trama das nove contou com a participação direta de Carlos Henrique Schroder, membro do conselho da emissora, e Amauri Soares, diretor-geral. De acordo com informações apuradas pela coluna Gente, Schroder registrou voto a favor da exibição da cena de sexo no folhetim. No entanto, o conselheiro terminou como voto vencido frente à maioria formada pelos demais executivos do grupo, que optaram pela revisão completa da sequência escrita.
Qual é o histórico do conselheiro em decisões semelhantes?
A postura defensora do conselheiro durante a reunião remete à sua própria gestão à frente da direção-geral da emissora. Sob o comando de Carlos Henrique Schroder, a TV Globo levou ao ar a primeira cena de sexo gay da televisão aberta brasileira em 2016, na obra ‘Liberdade, Liberdade’, transmitida no horário das 23h. Apesar desse precedente histórico no canal, a maioria dos dirigentes atuais decidiu barrar o momento equivalente entre os papéis de Gonçalves e Antonelli na novela exibida na faixa das nove.
Quem participou da escolha e como fica a trama das nove?
Fontes ouvidas pela coluna apontam que o tema envolve questões delicadas e que os ajustes no enredo não devem avançar a passos largos. A preocupação central dos executivos é evitar o afugentamento de patrocinadores graúdos e conter a perda de público, situação tratada pela alta administração da empresa com o peso de um problema de Estado.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.