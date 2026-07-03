Como a Copa do Mundo operou milagres na audiência do SBT em junho

A aposta do SBT na transmissão da Copa do Mundo 2026 foi determinante para mudar o cenário de audiência da emissora em junho. Embalada pelos jogos do torneio e por uma programação reformulada desde abril, a emissora de Silvio Santos fechou o mês com seu melhor desempenho de 2026 na Grande São Paulo e reduziu para o menor patamar em três anos a distância que a separa da Record, vice-líder de ibope.

Os dados consolidados do Ibope obtidos por VEJA mostram que o SBT registrou média de 2,77 pontos em São Paulo, a principal praça do mercado publicitário brasileiro, ao longo dos 30 dias de junho. Além de representar o melhor resultado do ano, o índice também é o mais alto obtido pela emissora desde novembro de 2025. Foi ainda o quarto mês consecutivo de crescimento, consolidando uma recuperação iniciada após a reestruturação de sua grade.

Desde abril, o canal acumula alta de 14% em audiência na Grande São Paulo. No mesmo período, a Record seguiu trajetória oposta: depois de atingir seu melhor momento em fevereiro, a emissora perdeu 13% de público. O movimento fez com que a disputa pela vice-liderança voltasse a ficar um pouco mais equilibrada.

O principal motor dessa reação foi, obviamente, o futebol. Em consórcio com a N Sports, o SBT adquiriu os direitos de 32 jogos do Mundial, que é exibido por Globo, que comprou 55 partidas, e CazéTV, detentora dos 104 jogos no streaming. Os programas exibidos após as partidas noturnas da Copa do Mundo lideraram o ranking de audiência do SBT em junho, com média de 8,48 pontos, seguidos pelos próprios jogos do torneio, que alcançaram 7,20 pontos. O Domingo Legal apareceu na terceira colocação, com 6,75 pontos, mostrando que os tradicionais programas de entretenimento também aproveitaram o aumento de público proporcionado pelo evento esportivo.

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Ao longo do mês, o SBT conquistou a vice-liderança com 30 programas diferentes, distribuídos por praticamente todos os gêneros da programação. Além do futebol, a emissora ficou em segundo lugar com atrações de auditório, game shows, humorísticos, realities, jornalismo, esportes, talk shows, séries e até transmissões de automobilismo. Entre os destaques aparecem o Roda a Roda (6,16 pontos), A Praça é Nossa (4,10), SBT Repórter (2,79), Fábrica de Casamentos (2,79), Balanço da Copa (2,76), Titãs (2,12), The Noite (1,71), Se Liga Brasil (1,60) e Nascar Brasil (1,47).

A recuperação também se repetiu no cenário nacional. No Painel Nacional de Televisão (PNT), o SBT marcou 2,30 pontos de média em junho, seu melhor desempenho de 2026 e um crescimento de 13% em relação ao início do ano. Enquanto isso, a Record registrou seu pior resultado do ano, acumulando retração de 9,2% desde fevereiro.

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No PNT, 15 atrações do SBT terminaram o mês na vice-liderança. Novamente, os pós-jogos noturnos da Copa do Mundo de Clubes lideraram o desempenho da emissora, com 6,77 pontos, à frente das partidas do torneio (5,86) e do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, que fechou junho com 5,52 pontos.

Os números indicam que a Copa do Mundo funcionou como um catalisador para a recuperação do SBT. Além de impulsionar diretamente a audiência das transmissões esportivas, o Mundial elevou o desempenho de atrações exibidas na sequência e reforçou a estratégia da emissora de reposicionar sua programação em um momento de maior competitividade na disputa pela vice-liderança da televisão aberta.

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