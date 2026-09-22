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Cultura

Como 1968: O Ano que Não Terminou, de Zuenir Ventura, chegou à TV e fez história

Livro sobre a ditadura militar serviu de inspiração para uma das minisséries mais marcantes da Globo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 10h42 | Atualizado em 22 set 2026, 10h51
Maria Lúcia (Malu Mader) e João Alfredo (Cássio Gabus Mendes) em 'Anos Rebeldes' -
Maria Lúcia (Malu Mader) e João Alfredo (Cássio Gabus Mendes) em 'Anos Rebeldes' -  (//Divulgação)
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Como 1968: O Ano que Não Terminou, de Zuenir Ventura, chegou à TV e fez história Priorizar nos meus resultados Google

Publicado em 1989, 1968: O Ano que Não Terminou, uma das maiores obras do escritor e jornalista Zuenir Ventura, morto nesta terça, 22, nasceu como uma tentativa de reconstruir um dos períodos mais turbulentos da história recente do Brasil. Três anos depois, a reportagem de Ventura ganhou uma nova dimensão ao servir de referência para Anos Rebeldes, minissérie exibida pela Globo em 1992. A produção levou para a televisão o ambiente político e cultural daquele período e ajudou a transformar a memória de 1968 em uma narrativa para uma nova geração.

O livro não era um romance nem uma reconstituição ficcional convencional. Zuenir combinou reportagem, pesquisa histórica e memória para acompanhar acontecimentos como as manifestações estudantis, a repressão do regime militar e a crescente tensão política que culminou no Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968. A força do texto estava justamente na capacidade de conectar os acontecimentos públicos à experiência de quem viveu aquele momento.

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A minissérie da Globo

A adaptação para a televisão não reproduziu simplesmente o conteúdo do livro. Anos Rebeldes, criada por Gilberto Braga (1945-2021), utilizou o contexto histórico como pano de fundo para uma trama ficcional centrada em personagens jovens, seus conflitos pessoais e o envolvimento com a política. A produção tinha como protagonistas Malu Mader, Cássio Gabus Mendes, Cláudia Abreu e Marcelo Serrado, entre outros nomes do elenco.

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Ao longo dos capítulos, a trajetória dos personagens é atravessada pelo endurecimento da ditadura, fazendo com que relações amorosas, amizades e projetos pessoais passem a ser afetados pela repressão política. A televisão, assim, encontrou uma maneira própria de traduzir para o público o clima de ruptura que Zuenir havia registrado em seu livro.

A estreia ocorreu em 1992, em um momento particularmente significativo para a memória política brasileira. O país havia atravessado a redemocratização, a Constituição de 1988 e a eleição presidencial de 1989 — vencida por Fernando Collor. Nesse contexto, a minissérie recuperava acontecimentos que ainda estavam relativamente próximos no tempo e os apresentava a espectadores que, em muitos casos, não tinham vivido os anos de chumbo.

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A relação entre 1968: O Ano que Não Terminou e Anos Rebeldes mostra como uma reportagem pode ultrapassar as páginas de um livro e ganhar novas formas de circulação. Zuenir Ventura registrou a atmosfera de uma época a partir do jornalismo; a televisão transformou aquele contexto em uma narrativa dramática, com personagens ficcionais inseridos em acontecimentos históricos.

O resultado ajudou a consolidar 1968 como um dos grandes símbolos culturais de uma geração marcada por contestação, repressão e mudanças de comportamento. Mais do que uma adaptação literal, Anos Rebeldes estabeleceu um diálogo entre jornalismo, memória e dramaturgia — e ampliou o alcance de uma obra que já havia se tornado referência da não ficção brasileira e virou uma das minisséries mais marcantes da história da Globo.

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