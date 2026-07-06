Comentarista da Globo vira alvo de ataques após criticar Neymar ao vivo

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A jornalista Ana Thaís Matos foi alvo de intensas críticas e ataques nas redes sociais após ironizar Neymar durante a derrota do Brasil contra a Noruega. O comentário sobre a briga do jogador em campo gerou uma avalanche de exigências de retratação e ofensas por parte dos fãs do atacante, levantando debate sobre a liberdade de expressão no jornalismo esportivo.

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Após a derrota do Brasil contra a Noruega na partida da Copa do Mundo deste domingo, 5, a jornalista da Globo Ana Thaís Matos virou alvo de críticas por fazer um comentário ironizando Neymar. As redes sociais da comentarista foram bombardeadas de ataques e exigências para que ela se retrate com o jogador.

Durante a narração do jogo, Ana falou sobre a briga armada por Neymar contra a seleção norueguesa: “Bela participação do Neymar no jogo. Para quem esperava que ele fosse decidir a Copa do Mundo para o Brasil está aí arrumando briga na reta final da partida”, disparou.

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A fala da jornalista logo passou a repercutir entre os fãs do atacante, que deixaram uma série de críticas na última postagem dela no Instagram: “O seu dever no jornalismo como comentarista é apontar falhas e erros de sistema tático, avaliar o desempenho das equipes, levantar dados estatísticos e não humilhar publicamente um jogador que ficou meses parado”, escreveu um internauta.

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“Tá na profissão errada!” e “Ficou o jogo todo sem falar nada, para falar logo do único que fez gol. Por profissionais melhores” foram alguns dos ataques deixados na postagem de Ana Thaís. “Você é a pior comentarista que já existiu”, “nunca mais fale do meu Neymar” e “larga o futebol e vai comentar fofoca” também se somam a alguns dos vários comentários contra a profissional.

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