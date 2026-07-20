Comentarista da Globo detona post da GE TV sobre o Palmeiras e dispara: “Espero não ser demitida”

A comentarista Luana Maluf, da GE TV, canal da Globo no YouTube, criticou publicamente a equipe responsável pelas redes sociais do braço esportivo da Globo após a publicação de uma arte que retomava uma das provocações mais conhecidas dirigidas ao Palmeiras. Em uma sequência de Stories publicada nesta segunda-feira, 20, no Instagram, a jornalista classificou o episódio como uma grande decepção e afirmou que a postagem não representa o trabalho desenvolvido pela redação esportiva. O perfil da GE TV apagou a sátira contra o time paulista.

A publicação mostrava o atacante Flaco López, que atua pelo Palmeiras e pela seleção argentina, acompanhada da frase “Palmeiras não tem Mundial”. A mensagem fazia referência ao vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo e resgatava a antiga provocação de rivais sobre a ausência de um título mundial oficialmente reconhecido pela Fifa. O clube paulista, por sua vez, considera a conquista da Copa Rio de 1951 como um título mundial, embora a entidade máxima do futebol não reconheça a competição como um Mundial de Clubes.

Segundo Luana, que é palmeirense, a postagem destoou dos princípios editoriais adotados pela equipe de Jornalismo da Ge TV e acabou expondo profissionais que não participaram da decisão de publicar o conteúdo. A comentarista ressaltou que jornalistas, produtores e comunicadores dedicam diariamente seu trabalho à cobertura do futebol com respeito a todos os clubes e não deveriam ser responsabilizados por decisões tomadas nas redes sociais.

Em seu relato, a jornalista afirmou que a reação dentro da empresa foi imediata assim que o conteúdo ganhou repercussão. De acordo com ela, houve manifestações internas contestando a publicação, o erro foi reconhecido e a arte acabou sendo retirada do ar. Para a jovem, o episódio não reflete o padrão de cobertura da equipe, que busca manter uma relação equilibrada com todas as torcidas. “E espero não ser demitida por esse post”, concluiu a comentarista. No momento, as postagens de Luana não estão mais disponíveis em seu perfil no Instagram.

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Curiosamente, a GE TV é um projeto da própria Globo para tentar se aproximar do público mais jovem e “da zoeira” abocanhado pela CazéTV, que conquistou boa parte de boleiros acostumados com a linguagem mais descontraída e humorística. Nas redes sociais, muitos internautas questionaram se as críticas de Luana teriam sido as mesmas se a piada tivesse sido direcionada a um time rival do Palmeiras.

Luana Maluf se posiciona após GE TV postar que "Palmeiras não tem Mundial". A postagem da GE TV foi excluída depois. 📸 Divulgação pic.twitter.com/5Dlc9sC4XV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 20, 2026