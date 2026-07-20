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Cultura

Comentarista da Globo detona post da GE TV sobre o Palmeiras e dispara: “Espero não ser demitida”

Palmeirense, Luana Machado desaprovou piada feita com time alviverde em perfil do canal esportivo da emissora no YouTube

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 18h18 | Atualizado em 20 jul 2026, 18h24
Jovem mulher de cabelos castanhos ondulados, vestindo blusa branca, segurando um microfone preto com o logo ge tv em branco, falando com a boca levemente aberta. Ao fundo, uma parede quadriculada com iluminação rosa e um objeto triangular rosa neon
Luana Maluf, comentarista da GE TV, desaprovou piada com Palmeiras  (Reprodução/TV Globo)
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A comentarista Luana Maluf, da GE TV, canal da Globo no YouTube, criticou publicamente a equipe responsável pelas redes sociais do braço esportivo da Globo após a publicação de uma arte que retomava uma das provocações mais conhecidas dirigidas ao Palmeiras. Em uma sequência de Stories publicada nesta segunda-feira, 20, no Instagram, a jornalista classificou o episódio como uma grande decepção e afirmou que a postagem não representa o trabalho desenvolvido pela redação esportiva. O perfil da GE TV apagou a sátira contra o time paulista. 

A publicação mostrava o atacante Flaco López, que atua pelo Palmeiras e pela seleção argentina, acompanhada da frase “Palmeiras não tem Mundial”. A mensagem fazia referência ao vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo e resgatava a antiga provocação de rivais sobre a ausência de um título mundial oficialmente reconhecido pela Fifa. O clube paulista, por sua vez, considera a conquista da Copa Rio de 1951 como um título mundial, embora a entidade máxima do futebol não reconheça a competição como um Mundial de Clubes.

Segundo Luana, que é palmeirense, a postagem destoou dos princípios editoriais adotados pela equipe de Jornalismo da Ge TV e acabou expondo profissionais que não participaram da decisão de publicar o conteúdo. A comentarista ressaltou que jornalistas, produtores e comunicadores dedicam diariamente seu trabalho à cobertura do futebol com respeito a todos os clubes e não deveriam ser responsabilizados por decisões tomadas nas redes sociais.

Em seu relato, a jornalista afirmou que a reação dentro da empresa foi imediata assim que o conteúdo ganhou repercussão. De acordo com ela, houve manifestações internas contestando a publicação, o erro foi reconhecido e a arte acabou sendo retirada do ar. Para a jovem, o episódio não reflete o padrão de cobertura da equipe, que busca manter uma relação equilibrada com todas as torcidas. “E espero não ser demitida por esse post”, concluiu a comentarista. No momento, as postagens de Luana não estão mais disponíveis em seu perfil no Instagram.

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Curiosamente, a GE TV é um projeto da própria Globo para tentar se aproximar do público mais jovem e “da zoeira” abocanhado pela CazéTV, que conquistou boa parte de boleiros acostumados com a linguagem mais descontraída e humorística. Nas redes sociais, muitos internautas questionaram se as críticas de Luana teriam sido as mesmas se a piada tivesse sido direcionada a um time rival do Palmeiras.

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