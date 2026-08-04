Comediante e pai de Tom Holland debocha da fama do filho como Homem-Aranha

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Dominic Holland, pai do Homem-Aranha (Tom Holland), é um comediante britânico que usa o sucesso do filho como material para suas piadas. Viral nas redes sociais, ele brinca sobre o favoritismo pelo “Homem-Aranha” e como a fama de Tom impulsionou sua própria carreira, tema de seu livro “Eclipsed”. Conheça mais sobre a divertida relação familiar e a trajetória deste artista.

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Pai de um dos atores mais famosos da atualidade, o comediante Dominic Holland chama a atenção em clubes de stand-up e casas de show no Reino Unido por sua relação bastante familiar com o Homem-Aranha. Um de seus filhos, Tom Holland, que vive o personagem Peter Parker nas franquias do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) desde 2016, é frequentemente tema de algumas piadas do pai.

Nas redes sociais, Dominic arranca elogios de fãs do artista pelas histórias bem-humoradas, com vídeos virais sobre o assunto. “O rapaz que faz o Homem-Aranha é meu filho mais velho, Tom Holland. Isso significa que eu genuinamente não preciso estar aqui. O tempo inteiro me perguntam: ‘Ele é o mais velho entre quatro filhos, como isso afeta os outros meninos?’. E a resposta para isso é: Que outros meninos?”, brinca em um dos stand-ups.

“Não me levem a mal, pessoal, pais não deveriam ter um filho favorito, mas acho que dá para abrir uma exceção para o Homem-Aranha”, completa. Comediante há cerca de 35 anos, Dominic também é escritor, tendo publicado um livro em 2017 intitulado Eclipsed: Turns out, Spider-Man has a dad after all (algo como ‘Eclipsado: Acontece que o Homem-Aranha tem um pai, afinal’), no qual conta como o sucesso do filho mais velho alavancou sua carreira e lhe rendeu aparições na televisão e em programas renomados. Hoje, aos 59 anos, ele também atua como criador de conteúdo digital e mantém um blog ativo, participando de eventos locais em Londres.

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