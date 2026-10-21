Começou a filmagem de ‘O Faraó dos Bitcoins’, de Sergio Rezende

Sergio Rezende está filmando no Rio de Janeiro o longa O Faraó dos Bitcoins, protagonizado por Christian Malheiros e Lorena Comparato, que vivem o casal Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Diaz. A trama traz a ascensão e queda dos dois, que lideraram a GAS Consultoria, empresa que prometia rendimentos fixos com investimentos diversos em criptomoedas e movimentou cerca de R$ 38 bilhões, lesando mais de 300 mil pessoas.

No elenco, também estão Luana Piovani, Ruan Aguiar, Larissa Nunes, Romeu Evaristo e Jorge Paz. O filme é uma produção Morena Filmes em coprodução com a Paris Entretenimento. A distribuição é da Paris Filmes.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)