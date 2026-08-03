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Cultura

Com tributo a Silvio Santos e novas atrações, SBT anuncia virada na grade de 45 anos

Programação especial inclui nova temporada de Bake Off Brasil, mudanças nos telejornais e atrações inéditas

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 17h52
Silvio Santos com um de seus tradicionais aviãozinhos de dinheiro
Silvio Santos com um de seus tradicionais aviãozinhos de dinheiro (SBT/Divulgação)
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Com tributo a Silvio Santos e novas atrações, SBT anuncia virada na grade de 45 anos Priorizar nos meus resultados Google

O SBT, fundado por Silvio Santos (1930-2024) em 19 de agosto de 1981, escolheu transformar seu aniversário de 45 anos em um mês inteiro de lançamentos e reformulações na programação. As comemorações começaram em 1º de agosto e vão se estender por todo o mês, com novidades que abrangem entretenimento, dramaturgia e jornalismo. A estratégia reforça a aposta da emissora em renovar sua grade ao mesmo tempo em que celebra a trajetória construída por Senor Abravanel. 

A primeira estreia aconteceu no sábado, 1º, com a 12ª temporada de Bake Off Brasil – Mão na Massa. Nadja Haddad permanece à frente da competição, acompanhada pelos jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino. O reality reúne 18 confeiteiros em 19 episódios, com provas inéditas, um painel interativo para acompanhar o desempenho dos participantes e dicas práticas de confeitaria voltadas ao público. Entre os destaques da temporada estão dois episódios especiais: um dedicado aos 45 anos da emissora e outro que permitirá o retorno de competidores eliminados.

No domingo, 2, o Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, apresentou o novo quadro Quem Sabe, Sobe, adaptação brasileira do formato internacional Switch. A competição reunirá cinco famosos por edição em disputas de raciocínio rápido e estratégia, com prêmios que podem chegar a 50 000 reais.

A partir desta segunda-feira, 3, a emissora promove uma ampla reformulação em seu jornalismo. O Se Liga Brasil passa a ser apresentado por Darlisson Dutra, enquanto o Primeiro Impacto segue sob o comando de Marcão do Povo. A edição regional do telejornal ganha Dani Brandi, ao lado de Ariany Rollim e Felipeh Campos. No início da noite, estreia o SBT Cidades, comandado por Rodrigo Bocardi e Érica Reis, com foco em reportagens ao vivo e jornalismo de proximidade, incluindo uma faixa exibida em rede nacional.

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A dramaturgia também integra o pacote de novidades. O Que a Vida Me Roubou retornou à programação vespertina, enquanto Amor Valente, protagonizada por Silvia Navarro, estreará em 19 de agosto na faixa noturna dedicada às novelas mexicanas. Na mesma data, o SBT Repórter, comandado por Cesar Filho, exibirá uma edição especial relembrando a história da emissora por meio de depoimentos de artistas, jornalistas e profissionais que ajudaram a construir sua trajetória.

Ao longo de agosto, outras atrações entram no clima da comemoração. A atração Sessão +SBT, apresentada por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano a partir de 21h30 de segunda a sexta (e 20h45 aos sábados), resgatará momentos marcantes da programação da emissora, incluindo os programas conduzidos por Silvio Santos em sua carreira.

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Outros programas como Fofocalizando, A Praça é Nossa, The Noite, Eita Lucas!, Viva a Noite e o Programa Silvio Santos, sob o comando de Patricia Abravanel, também ganharão edições especiais dedicadas ao legado de Silvio Santos e aos principais momentos que marcaram as últimas quatro décadas e meia da televisão brasileira.

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