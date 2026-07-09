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Cultura

Com Susana Vieira, Eliana retoma programa na Globo após pausa por causa da Copa

Apresentadora volta à grade depois de dar espaço para jogos do Mundial

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 12h34 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h36
Eliana Michaelichen em seu novo programa, Em Família, na Globo
Eliana Michaelichen em seu novo programa, Em Família, na Globo  (Reprodução/TV Globo)
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Com Susana Vieira, Eliana retoma programa na Globo após pausa por causa da Copa Priorizar nos meus resultados Google

Depois de ficar fora da grade por causa da Copa do Mundo 2026, que termina só em 19 de julho, o Em Família com Eliana retoma seu lugar na grade da Globo neste domingo, 12. A nova edição mantém a proposta que marcou a estreia da atração, baseada em histórias familiares e encontros entre artistas, mas também antecipa mudanças planejadas para a segunda metade da temporada.

O principal momento do programa será a visita de Eliana à casa de Susana Vieira, no Rio de Janeiro. A veterana de 83 anos recebe a apresentadora para uma conversa sobre a carreira, mostra parte da rotina longe dos estúdios e relembra episódios de sua trajetória na televisão. O encontro ganha um reforço inesperado com a chegada de Tony Ramos, parceiro de décadas na dramaturgia da Globo, que participa de um bate-papo marcado por lembranças dos bastidores da emissora.

No estúdio, a cantora gospel Sarah Beatriz participa da atração ao lado da mãe, Mônica. Além de falar sobre a infância, o início da carreira e a vida pessoal, a artista apresenta dois de seus principais sucessos. O programa também revisita a trajetória da Família Moreira, de Marabá (PA), vencedora da competição musical promovida pela atração, que retorna para contar os desdobramentos da participação na TV, incluindo o início da produção do primeiro álbum.

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A edição ainda funciona como uma prévia das novidades previstas para as próximas semanas. A dupla Os Mentalistas, formada por Beto Parro e Rafa Moritz, apresenta uma demonstração do quadro Invertidamente, que estreia em 26 de julho. A proposta é explorar ilusionismo, percepção e desafios envolvendo convidados e plateia, ampliando o espaço dedicado ao entretenimento dentro do programa.

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Segundo o diretor Geninho Simonetti, a ideia é preservar o eixo familiar que sustenta a atração, mas diversificar o conteúdo com humor, experiências de palco e apresentações musicais. A estratégia busca manter o programa renovado sem abrir mão do formato que a Globo escolheu para consolidar Eliana nas tardes de domingo.

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