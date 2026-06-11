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Cultura

Com Shakira, Anitta e mais: por que cada país-sede terá uma abertura da Copa do Mundo

Quais serão as atrações das próximas duas cerimônias no Canadá e nos Estados Unidos

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 15h57 | Atualizado em 12 jun 2026, 11h57
Cantora Shakira de óculos escuros e roupa amarela com microfone na mão, cercada por dançarinas em figurinos semelhantes, em um palco claro
Shakira no show de abertura da Copa do Mundo 2026 no México  (Carl Recine/Getty Images)
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Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo acontece em três países-sede em 2026: México, Estados Unidos e Canadá. Nesta quinta-feira, 11, o show de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, contou com Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. As nações vizinhas da América do Norte, porém, também terão seus próprios eventos de inauguração. O México enfrenta a Seleção da África do Sul. 

O Canadá é sede de uma Copa de forma inédita neste ano, e sua equipe de futebol estreará contra a Bósnia-Herzegovina nesta sexta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília). O show de abertura canadense contará com Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince, além de Alanis Morissette, que cantará o hino do Canadá, e Aleksandar Gajić o da seleção visitante.

Show de Anitta na Copa do Mundo 2026

A brasileira Anitta participará da última cerimônia de abertura, que acontecerá nos Estados Unidos, no jogo da Seleção Americana contra o Paraguai em Los Angeles, às 22h (horário de Brasília), também nesta sexta, 12. Intérprete de Ted Lasso na série que leva seu nome na Apple TV, o ator Jason Sudeikis também será uma das estrelas do show de abertura. Os outros artistas que compõe o line-up são: Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla. Os americanos Dan + Shay cantarão o hino nacional dos Estados Unidos, e Purahei Soul o do Paraguai.

Como assistir à Copa do Mundo 2026

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: nos próximos 39 dias, as partidas do torneio se dividem na televisão brasileira entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo todos os jogos no YouTube. A disputa começa já nesta quinta-feira, 13, com a cerimônia de abertura e a partida inaugural entre México e Marrocos, que terá embate direto entre todas as plataformas.

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Exibidor tradicional da Copa, o grupo Globo se viu neste ano em uma situação inédita: vai transmitir “só” 55 jogos, enquanto a concorrente Cazé exibe todas as 104 partidas de graça no YouTube. Para contornar a situação, passou a alardear em sua programação vários chamados para que o público compre antenas de tv digital e assista aos jogos do Brasil sem delay na tv aberta.

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Em resposta à propaganda do canal, Casimiro Miguel ironizou a situação ao vivo, destacando que a concorrente não vai exibir todas as partidas do torneio. “Já comprou sua antena? Sintoniza na Cazé TV. Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo hein. Toma cuidado”, disparou ele para Luisinho durante a programação.

No futebol, o atraso é um problema recorrente: quem assiste na tv por assinatura costuma receber spoilers dos vizinhos com antena tradicional, que gritam gol segundos antes da bola balançar a rede na transmissão a cabo. No streaming e no YouTube o atraso costuma ser ainda maior, vez ou outra ultrapassando a casa dos 10 segundos — o que coloca a Cazé em desvantagem na disputa.

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Também detentor de parte dos direitos, o SBT exibe, em parceria com a NSports, 32 partidas, incluindo as do Brasil. Assim como a Globo, a emissora tem incentivado os telespectadores a compraram antenas digitais para ver os jogos sem atraso, além de apostar na narração de Galvão Bueno como chamariz para atrair o público nas partidas do Brasil.

Com a transmissão mais fragmentada do que nunca, a Cazé tem a seu favor o fato de ser o único canal a exibir todos os jogos da Copa, com uma equipe turbinada para a competição. Na internet, a Globo aposta no equilíbrio entre descontração e informação da GE TV para tentar bater de frente com a Cazé no YouTube. O SBT também participa do embate, já que os jogos exibidos pelo canal tem transmissão simultânea no canal da NSports. Resta saber quem vai ganhar a disputa quando a bola rolar.

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