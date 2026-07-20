Com Robert Downey Jr. como vilão, Marvel lança trailer épico de novo Vingadores; assista
Trailer mostra o ex-Homem de Ferro como o temido vilão que rivalizará com Capitão América e Thor
A Marvel revelou nesta segunda-feira, 20, o primeiro trailer oficial de Vingadores: Doutor Destino, novo filme da franquia de super-heróis que tem Robert Downey Jr., agora ex-Homem de Ferro, como o vilão que enfrentará mocinhos como Thor (Chris Hemsworth) e Capitão América (Chris Evans). O filme chega aos cinemas do Brasil em 17 de dezembro.
Confira o trailer:
Vingadores: Doutor Destino é o ápice do UCM (Universo Cinematográfico da Marvel) — ou MCU, Marvel Cinematic Universe em inglês –, que reunirá o elenco de filmes lançados nos últimos sete anos e três fases. O trailer mostra uma batalha épica entre o Doutor Destino e Thor, que se encontra com o Capitão América ao dizer que precisa de um milagre para vencer o vilão.
Outros personagens que aparecem no vídeo vão desde estrelas de X-Men, como o Professor Xavier (Patrick Stewart) e o Magneto (Ian McKellen), passando pelo novo Quarteto Fantástico, que tem Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, além dos Thunderbolts, com Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.
Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Tenoch Huerta, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum e Rebecca Romijn estão entre os personagens do UCM que retornam para o novo filme.
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