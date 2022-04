Com restrições na China, fantasma da Covid-19 volta a rondar cinemas

No último fim de semana, a bilheteria dos cinemas na China atingiu um dos níveis mais baixos da pandemia, sob impacto da radicalização das restrições que visam a controlar o aumento de casos da Covid-19 no país asiático. Maior mercado cinematográfico do mundo – à frente, inclusive, dos Estados Unidos –, a China é uma região estratégica para a recuperação efetiva do cinema, que agora se vê novamente ameaçado pelo fantasma do coronavírus.

Com o número de casos em alta desde o início de março, as principais cidades chinesas estão sob uma série de restrições que vão desde o lockdown, em Xangai, até restrições mais “amenas”, mas que limitam o funcionamento dos cinemas. Segundo dados da empresa Artisan Gateway, a bilheteria do último fim de semana foi de apenas 10,5 milhões de dólares, o número mais baixo do ano. Com isso, o acumulado chinês de 2022, hoje em 2,42 bilhões de dólares, está cerca de 28% abaixo do mesmo período do ano passado.

Animais Fantásticos: os Segredos de Dumbledore, que decepcionou com uma bilheteria abaixo do esperado em todo o mundo, manteve-se como o melhor filme no país pelo segundo fim de semana seguido, mas com receitas de apenas 3 milhões de dólares. Após dez dias em cartaz, o filme derivado de Harry Potter acumula 14,6 milhões de dólares no mercado chinês. Completam o pódio o filme de ação criminal local Man on the Edge, com 2,7 milhões de dólares, e Hotel Transylvania 4, com 1,3 milhão.

Desde 2020, a China se mantém adiante dos Estados Unidos em bilheteria, fortalecendo-se como polo indispensável da indústria cinematográfica. A ultrapassagem dos americanos, por sinal, se deu em boa medida pelo fato de o país ter gerenciado o início da pandemia de maneira muito mais eficiente que os americanos, que sofreram para se livrar das restrições sanitárias com os números elevados de casos e mortes registrados no país. A rigidez chinesa, nesse sentido, afeta temporariamente a arrecadação da indústria, mas também pode repetir os passos anteriores, levando a um controle mais rápido da nova onda, o que implicaria em uma restrição menos traumática. É esperar para ver.