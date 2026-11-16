Com Raye e Rosalía, Grammy 2027 tem indicações dominadas por mulheres

Pela primeira vez na história do Grammy, as seis artistas com mais indicações são todas mulheres. A britânica Raye lidera, com onze. Logo atrás vem a espanhola Rosalía, com nove, seguida de Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley e Olivia Rodrigo, com sete cada. A lista completa de nomes foi revela nesta segunda-feira, 16.

O domínio aparece também nas categorias principais. Das oito vagas em Álbum do Ano, sete são de mulheres: além de Raye, Rosalía, Phoebe Bridgers, Ella Langley e Olivia Rodrigo, concorrem Olivia Dean e Taylor Swift. Bruno Mars, com The Romantic, é o único homem da lista. Em Música do Ano, o cenário se repete, com Mars de novo como exceção.

Raye disputa o prêmio principal com This Music May Contain Hope e aparece em Gravação e Canção do Ano com Where Is My Husband!. Também concorre a Compositora do Ano e tem indicações espalhadas por pop, dance e pop tradicional. Rosalía, com Lux, também está nas três principais categorias, assim como Olivia Rodrigo, com You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love, e Ella Langley, com Dandelion. A cantora country ainda concorre a Artista Revelação.

Miranda Lambert chama atenção por outra via: está entre os indicados a Produtor do Ano, categoria historicamente masculina. O cenário contrasta com o da edição anterior, quando Kendrick Lamar liderou as indicações com nove e Lady Gaga foi a mulher mais lembrada, com sete. Há ainda presença brasileira entre as indicadas: Anitta concorre a Melhor Álbum de Música Global com Equilibrivm.

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Neste ano, cerca de 16 000 membros da Academia de Gravação estavam aptos a votar, incluindo mais de 2 300 que entraram na turma de 2026. A votação final acontece entre 10 de dezembro e 7 de janeiro. A 69ª edição do Grammy será realizada em 7 de fevereiro, em Los Angeles.

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