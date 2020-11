Com público fraco, cinemas promovem ações para manter portas abertas

De 19 a 21 de novembro os cinemas receberam pouco mais de 264.000 pessoas, segundo levantamento da Comscore — uma alta de 38% em relação ao final de semana anterior que registrou um público de 190.000 pessoas. O número crescente ainda é fraco quando comparado ao mais de um milhão de espectadores em março, pouco antes do início da quarentena no país. Com o intuito de estimular a ida às salas, exibidores ao redor do país estão fazendo ações promocionais para manter as portas abertas neste período de dificuldades.

É o caso do Petra Belas Artes que lançou esta semana o “Cartão Amigo Belas Artes”. Válido de janeiro a dezembro de 2021, o cartão terá três modalidades com faixas de preço diferentes: no valor de 100 reais, com direito a 5 ingressos; o de 200 reais, valendo 10 ingressos, e o de 1.000 reais, com direito a passe livre durante o ano todo, com acompanhante. Todos eles podem ser comprados no site do cinema ou nas bilheterias. “Desta forma, os cinéfilos ajudam o Belas a seguir resistindo e usam seus ingressos futuramente, quando se sentir seguro para ir ao cinema”, diz a nota do grupo.

O Cinemark e a UCI cinemas também entraram na onda promocional no início de novembro. As duas empresas disponibilizaram reservas de suas salas para grupos de até 20 pessoas, o objetivo, além de estimular a volta até os cinemas, é não dividir o espaço fechado com estranhos. No Cinemark, por exemplo, as reservas custam 350 reais. Já na UCI, os valores variam de 200 reais (para filmes do catálogo de clássicos) a 600 reais (para filmes em cartaz na sala Delux). Todos os filmes que estão em cartaz nos dois grupos poderão ser reservados.

As principais redes de cinema também aderiram ao Black Friday. Confira as promoções:

Kinoplex: Nesta sexta-feira, 27, todas as pessoas pagam meia-entrada – exceto para as salas Platinum e IMAX – e na compra do combo de pipoca Giga ganha uma pipoca doce.

UCI: Somente nesta sexta-feira, 27, todas as pessoas pagam ingressos de meia-entrada e na compra de uma pipoca, a outra sai de graça.

Cinemark: A partir de sexta-feira, 27, até a quarta-feira, dia 2, tem sessões especiais de Tenet, Trolls 2 e Possessão a cinco reais, além da pipoca grande em dobro.

Cinesystem: de sexta-feira (27) a domingo (29), o ingresso e a pipoca são em dobro. Na compra de um, o outro sai de graça.