Com piano e batidas eletrônicas, Abba lança novo single, ‘Just a Notion’

Atualizado em 22 out 2021, 16h35 - Publicado em 22 out 2021, 16h34

O grupo sueco Abba continua alimentando as expectativas juntos aos fãs sobre seu aguardado retorno. Nesta sexta-feira, 22, eles lançaram a inédita Just a Notion, o terceiro single que estará no novo álbum de estúdio da banda, Voyage, previsto para ser lançado em 5 de novembro. A faixa se junta a I Still Have Faith In You e Don’t Shut Me Down, também inéditas, lançadas há um mês. A nova faixa é uma verdadeira volta ao passado. Ela abusa do piano, uma das características do grupo, e também de elementos eletrônicos – com vocais originais gravados nos anos 1970.

Sobre a faixa, o músico Björn Ulvaeus comentou que ela deveria ter sido gravada em 1978 e incluída no Voulez-Vous. “É uma boa canção com grandes vocais. Sei que a tocamos para um editor na França e para um par de outras pessoas em quem confiávamos e, até onde me lembro, eles gostaram muito. Então, é um mistério e continuará sendo um mistério”, escreveu.

A nova versão conta com uma nova faixa de apoio vocal gravada por Benny Andersson, novas baterias e guitarras. Os outros vocais são da gravação original de 1978. “De certa forma, isso demonstra o que planejamos fazer com o ABBA Voyage em 2022. Pronto, teremos uma banda tocando ao vivo, mas todos os vocais serão das gravações antigas”, completou Ulvaeus.

Há um mês, os quatro integrantes originais: Benny, Björn, Agnetha e Anni-Frid anunciaram que o grupo retornaria aos palcos após 40 anos com um show revolucionário. A apresentação vai contar com avatares digitais do grupo, em vez dos próprios artistas, que já estão com mais de 70 anos. Os avatares se apresentarão no “Abba Arena”, um espaço construído especialmente para esse fim no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres. Os ingressos para o show começarão a ser vendidos no dia 3 de novembro. A primeira apresentação está marcada para 27 de maio de 2022.

O grupo criado em 1972, em Estocolmo, foi um fenômeno mundial da era disco, com seu pop dançante e de batidas eletrônicas. O tempo de estrada foi curto: o último disco inédito, The Visitors, saiu em 1981, após os divórcios dentro da banda. Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad eram um casal, assim como Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog. O ostracismo, porém, não enterrou a banda. Nos anos 2000, discos com compilações de grandes sucessos e o musical Mamma Mia, peça da Broadway que foi adaptada em dois filmes de sucesso, ajudaram a manter em alta os indefectíveis hits do grupo, como Dancing Queen e Gimme! Gimme! Gimme!.