Com Otaviano em casa, Flávia Alessandra ressalta personagem no Rock in Rio: ‘fogosa’

Flávia Alessandra aproveitou a passagem pelo Rock in Rio neste domingo, 6, para falar sobre Fábia, sua personagem em Quem Ama Cuida, e destacar a sexualidade de uma mulher madura, uma característica que considera importante na trama. Aos 50 anos, a atriz dá vida a uma mulher que mantém uma vida sexual ativa e não abre mão dos próprios desejos.

“Eu me sinto fortalecida de estar representando essas mulheres. O local, quando a gente abordou em cena, veio sempre dali. Essa discussão de uma mulher de 50 anos e ativa sexualmente, fogosa. E somos ativas, donas de nós, sabemos o que queremos, então tem sido muito interessante ir por esse viés”, afirmou.

Enquanto Flávia curtiu o festival, Otaviano Costa ficou em casa. Segundo a atriz, o marido voltou a sentir dores e preferiu descansar. “Não veio hoje porque estava com muita dor de novo. Preferiu ficar quietinho para tentar recuperar”, contou.

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