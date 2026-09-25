Com Miá Mello, programa Livro Aberto mergulha na obra de Valérie Perrin

Atriz conhecida por trabalhos no cinema, na televisão e no teatro, Miá Mello é também uma leitora voraz – como comprova sua participação como convidada do Livro Aberto, programa da VEJA+ TV apresentado por Raquel Carneiro, editora de Cultura de VEJA. A atração aposta em uma conversa leve e acessível sobre literatura e nas histórias que os livros ajudam a contar. No encontro, Miá fala sobre sua relação com a leitura e sobre as obras que a acompanharam em diferentes momentos da vida, mas se debruça em especial sobre os livros da escritora francesa Valérie Perrin.

Autora dos livros Os Esquecidos de Domingo, Água Fresca para as Flores, Três e Querida Tia, todos lançados no Brasil pela editora Intrínseca, Valérie começou a carreira na escrita como roteirista e trabalhou ao lado do marido, o cineasta Claude Lelouch, do clássico Um Homem e uma Mulher (1966), com quem se casou em 2023. Em suas histórias, Perrin lança um olhar delicado sobre personagens comuns para falar de grandes temas, como amor, amizade, luto, segredos, memória e recomeços.

Confira a seguir o programa na íntegra:

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