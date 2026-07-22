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Cultura

Com Lorena Comparato como Elize Matsunaga, filme estreia na Netflix; relembre caso

Assassinato macabro é destaque em nova produção do streaming

Por Flávio Monteiro 22 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h54
Uma noiva loira com véu e tiara beija a bochecha de um noivo asiático sorridente de óculos e smoking, com a mão dela no peito dele, contra cortinas douradas
Lorena Comparato e Henrique Kimura como Elize e Marcos Matsunaga na nova produção da Netflix 'Elize: Sombras de uma Mulher' (Divulgação/Netflix)
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Desembarcando no catálogo da Netflix nesta terça-feira, 22, o filme Elize: Sombras de Uma Mulher, relembra o crime brutal que marcou o nome de Elize Matsunaga junto ao imaginário do Brasil. Protagonizada por Lorena Comparato, a produção apresenta a trajetória de Elize e os acontecimentos que antecederam o assassinato de seu marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga.

O crime aconteceu em maio de 2012, quando as autoridades tomaram conhecimento do desaparecimento de Marcos, então executivo da empresa alimentícia Yoki e herdeiro da família fundadora da companhia. Posteriormente, a polícia encontrou partes do corpo de Marcos em uma área de mata na Grande São Paulo, levando a um inquérito sobre o assassinato do empresário.

Passo a passo do crime

A investigação descobriu que Marcos havia sido morto com um tiro na cabeça dentro de seu apartamento, sendo esquartejado na sequência. Tal revelação levou à confissão do crime por parte de Elize, que declarou às autoridades ter cometido o crime após a descoberta de uma traição do marido. O caso fez com que a imprensa jogasse luz à relação do casal, garantindo uma intensa repercussão junto ao público.

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Elize e Marcos se conheceram anos antes do crime, quando a paranaense trabalhava como acompanhante de luxo. Após se casarem, os dois tiveram uma filha e passaram a residir em um apartamento de luxo em São Paulo. No entanto, o desgaste no relacionamento teria levado a brigas constantes, com o estopim sendo a descoberta por parte de Elize de que o marido a estava traindo.

A tensão explodiu no dia 19 de maio, quando Elize revelou que sabia da traição de Marcos, o que levou a uma briga entre o casal. Ela alega ter levado um tapa do marido, o que fez com que se sentisse ameaçada e utilizasse uma arma que estava no apartamento para atirar nele. Depois, Matsunaga esquartejou o corpo da vítima, colocou os pedaços em malas e despejou as partes em diferentes pontos de São Paulo.

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