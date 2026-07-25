Com John Cena, filme dos carrinhos da Mattel ganha primeiro trailer

O Apple TV aproveitou a vitrine da 56ª edição da San Diego Comic-Con, realizada neste sábado, 25, na Califórnia, para divulgar o primeiro trailer de Matchbox – O Filme, adaptação inspirada na tradicional linha de carrinhos da Mattel. Produzido pela Apple Original Films em parceria com a Skydance Media e a Mattel Studios, o longa chega ao catálogo da plataforma em 9 de outubro.

Dirigido por Sam Hargrave, conhecido pelos filmes da franquia Resgate, o projeto aposta em uma combinação de ação, humor e aventura. A trama acompanha Sean, personagem interpretado por John Cena, um agente da CIA que retorna à cidade onde cresceu e reencontra os amigos de infância. O reencontro, no entanto, rapidamente se transforma em uma missão internacional que coloca o grupo diante da tarefa de impedir uma ameaça global.

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Além de Cena, o elenco reúne Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro, Danai Gurira, Golshifteh Farahani, Corey Stoll e Bill Camp. O roteiro é assinado por David Coggeshall, enquanto a produção reúne nomes da Skydance e da Mattel Studios, reforçando a estratégia de expandir para o cinema propriedades clássicas da fabricante de brinquedos.

O que esperar de ‘Matchbox’

Assim como aconteceu recentemente com outras marcas da Mattel levadas às telas, Matchbox – O Filme busca transformar um brinquedo conhecido mundialmente em uma franquia cinematográfica. Diferentemente de adaptações voltadas para a comédia ou para a fantasia, a produção aposta em uma narrativa de espionagem e perseguições internacionais, explorando a ação como principal atrativo.

A divulgação do trailer durante a Comic-Con reforça a aposta da Apple TV em grandes produções originais para ampliar seu catálogo de filmes. Desde o lançamento do serviço, em 2019, a plataforma vem investindo em títulos de alto orçamento e acumula reconhecimento em premiações importantes, incluindo o Oscar de Melhor Filme por No Ritmo do Coração (CODA).

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Neuromancer

Outra novidade do Apple TV foi o lançamento do primeiro teaser de Neuromancer, adaptação do romance homônimo de William Gibson, considerado um dos pilares da literatura cyberpunk. A prévia foi revelada na Comic Con de San Diego em uma participação virtual surpresa do ator Callum Turner, protagonista da série, que estreia mundialmente em 22 de janeiro de 2027 com os dois primeiros episódios. Os capítulos seguintes serão lançados semanalmente até 19 de março.

A produção acompanha Case (Callum Turner), um hacker de elite marcado por traumas do passado que acaba envolvido em uma perigosa operação de espionagem digital. Ao lado de Molly (Brianna Middleton), uma assassina de olhos espelhados e habilidades letais, ele embarca em uma missão para invadir uma poderosa dinastia corporativa que guarda segredos capazes de mudar o equilíbrio de forças daquele universo tecnológico e distópico.

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Além de Turner e Middleton, o elenco reúne Mark Strong, Joseph Lee, Max Irons, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields e Isabella Pappas. A série foi criada por Graham Roland e JD Dillard, com Roland também assumindo a função de showrunner. A produção executiva reúne nomes da Skydance Television, Anonymous Content, DreamCrew Entertainment e o próprio William Gibson, autor da obra original.

O que esperar de ‘Neuromancer’

Publicado em 1984, Neuromancer redefiniu a ficção científica ao antecipar conceitos como inteligência artificial avançada, ciberespaço, megacorporações e a integração entre seres humanos e tecnologia. A obra conquistou um feito raro na literatura do gênero ao vencer os prêmios Nebula, Philip K. Dick e Hugo, tornando-se uma referência para autores, cineastas e desenvolvedores de jogos nas décadas seguintes.

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A adaptação para a televisão é uma das apostas mais ambiciosas da plataforma de streaming da Apple no segmento de ficção científica. A plataforma já consolidou espaço no gênero com produções como Ruptura, Fundação e Silo, e agora busca transformar o universo criado por Gibson em uma nova franquia para o streaming, levando às telas uma história que influenciou obras como Matrix, Ghost in the Shell e boa parte do imaginário cyberpunk contemporâneo.

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